Under 16: Lube e Nova Volley vincono il torneo Città di Loreto in Festa

Di Redazione

Il 4° Torneo Città di Loreto in Festa organizzato dalla Nova Volley è andato in archivio con la cerimonia di premiazione al Palaserenelli alla presenza di autorità, degli sponsor e delle 13 squadre partecipanti.

Il torneo maschile della categoria Under 16 è andato alla Lube Civitanova che, in una finale tiratissima, ha superato la Sabini Castelferretti al tiebreak. Terzo posto per la Sampress Nova Volley di coach Romano Giannini. Nel torneo femminile la Nova Volley allenata da Andrea Quintini ha avuto nettamente la meglio sulla Pieralisi Jesi. Terzo posto per la Roma Volley.

Il premio di miglior giocatore scelto dai tecnici è andato a Nicola Cesarini della Sabini Castelferretti mentre per le ragazze è stata premiata Linda Baleani della Nova Volley che hanno ricevuto il riconoscimento da Paco Nobili, capitano della Sampress Nova Volley e Martina Pioli e della squadra di serie D femminile.

Il torneo è stato organizzato con il contributo degli sponsor Sampress e Del Vicario e alla premiazione hanno partecipato il sindaco di Loreto Paolo Nicoletti e l’assessore allo sport Luca Mariani, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, Marco Paolini in rappresentanza del comitato tecnico della Fipav.

Per la società Nova Volley il saluto e il ringraziamento del presidente Franco Massaccesi e della dirigente Stefania Busilacchi, responsabile organizzativa del torneo. “Ringrazio tutti per il grande lavoro svolto – ha detto Massaccesi – e alle società per aver scelto il nostro torneo”. “Il torneo si inserisce ormai stabilmente nel panorama delle iniziative sportive della città di Loreto – ha detto il sindaco Nicoletti – e siamo come al solito molto soddisfatti per il lavoro della società”.

(fonte: Comunicato stampa)