Serie A2 femminile: i risultati della 6° giornata di ritorno

Di Redazione

Ultimo impegno dell’anno per le squadre di Serie A2 femminile, che scendono in campo per la sesta giornata di ritorno. Si comincia alle 15 con l’anticipo tra Club Italia Crai e Volley Soverato, alle 16 scendono in campo Sigel Marsala e P2P Smilers Baronissi; alle 17 tutte le altre gare.

Ecco i risultati dei due gironi, costantemente aggiornati.

GIRONE A

Club Italia Crai-Volley Soverato 2-3 (25-21, 19-25, 25-27, 25-23, 8-15)

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Itas Città Fiera Martignacco

CDA Talmassons-Green Warriors Sassuolo 3-1 (19-25, 25-18, 25-20, 25-15)

Omag S.Giovanni in Marignano-Cuore di Mamma Cutrofiano

Exacer Montale-Geovillage Hermaea Olbia

GIRONE B

Roana CBF HR Macerata-Delta Informatica Trentino 1-3 (20-25, 25-22, 22-25, 23-25)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio-Conad Olimpia Teodora Ravenna

Acqua&Sapone Roma Volley Club-Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3-1 (27-25, 25-13, 18-25, 25-21)

Sigel Marsala-P2P Smilers Baronissi 2-3 (20-25, 25-23, 24-26, 28-26, 11-15)

Barricalla Cus Torino-LPM Bam Mondovì 3-2 (19-25, 25-18, 25-18, 19-25, 15-7) giocata il 18/12