Itas Trentino, è tempo di riposare: si torna in palestra il 2 gennaio

Di Redazione

Un allenamento con palla della durata di due ore e mezza alla BLM Group Arena ha concluso questo pomeriggio l’attività in palestra dell’Itas Trentino per l’anno solare 2019. In corrispondenza con il capodanno i giocatori godranno di tre giorni di riposo; lo staff tecnico ha infatti fissato la ripresa del lavoro solo per il pomeriggio di giovedì 2 gennaio.

Il primo allenamento del 2020 verrà svolto ancora una volta a ranghi ridotti, visto che Angelo Lorenzetti avrà a disposizione solo nove dei tredici effettivi della rosa. Nella seconda parte della settimana che inizia il 30 dicembre, i gialloblù sosterranno una seduta anche nella giornata di venerdì 3 e due in quella di sabato 4 prima di godere di una domenica libera.

(fonte: Comunicato stampa)