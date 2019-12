Dopo tre anni la Consar Ravenna Under 16 si aggiudica il Torneo di Natale

Di Redazione

Dopo tre anni di assenza, il Porto Robur Costa torna a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del 16° “Torneo di Natale – 4ª Coppa Conad Città di Ravenna”, manifestazione per formazioni Under 16 maschile organizzata dal Porto Robur Costa – Scuola di Pallavolo Ravenna, dedicata alla memoria di Paolo Fabbri, che ha visto la partecipazione di quattro squadre e la graditissima e illustre presenza di Julio Velasco, che ha apprezzato il livello tecnico della manifestazione e ha annunciato l’intenzione di voler incontrare tecnici e dirigenti del settore giovanile del Porto Robur Costa.

Dopo aver chiuso al primo posto il girone di qualificazione, disputatosi venerdì 27 nelle palestre Itis e Montanari, battendo nell’ordine per 3-0 la Colombo Genova e il Vero Volley Monza e per 2-1 il Trentino Volley, la Consar ha vinto con grande fatica la semifinale di sabato mattina contro il Genova per 3-2 (25-22, 25-27, 18-25, 25-23, 15-9) e poi nel pomeriggio, nella finale disputata alla Montanari, si è imposta per 3-0 (27-25, 25-12, 25-20) sull’Itas Trentino, ancora sconfitta in finale dopo essere stata battuta l’anno scorso dal Castelferretti. Terzo posto per Monza dopo il 2-0 al Genova (25-18, 25-21). Per Ravenna è il quarto Torneo di Natale vinto, dopo quelli del 2008, 2014 e 2015.

A fine manifestazione sono stati assegnati i premi individuali alla presenza del presidente del comitato territoriale Fipav Ravenna, Mauro Masotti, del presidente della Scuola di Pallavolo Roberto Costa e del dirigente del Porto Robur Costa, Paolo Badiali. Due riconoscimenti sono andati alla Consar: a Alessandro Bovolenta come miglior opposto e a Lorenzo Tomassini come miglior centrale. Francesco Bernardis (Itas) porta a casa anche quest’anno il premio come miglior palleggiatore. Il premio per il miglior libero è andato a Andrea Rani (Colombo Genova), quello del miglior schiacciatore a Lorenzo Magliano (Vero Volley).

Il Torneo di Natale è stato organizzato grazie al sostegno di Conad, Fondazione Cassa di Risparmio, Coni, Fipav e Comune di Ravenna.

“E’ stato un torneo molto difficile perché anche la Colombo Genova che è arrivata quarta ci ha messo in difficoltà nella prima partita – sottolinea il coach Fabio Forte – e in semifinale ci ha fatto fare una fatica immane. Il livello era molto alto ed era quello che volevamo: 4-5 partite di alto livello, tutte difficili, dove i ragazzi sono stati costretti a giocare al loro massimo, ansi sono riusciti ad alzare il loro livello. E’ stato un torneo molto bello, in cui tutti i ragazzi che avevo a disposizione hanno giocato. A che punto siamo? Speriamo di essere ancora molto indietro, nel senso che questi sono giocatori che dovrebbero avere ancora un bel margine di crescita, hanno ancora tante cose da fare a livello tecnico, tattico, di gestione della gara quando la partita non gira a proprio favore come vorrebbero tutti. C’è ancora un lungo percorso da fare”.

