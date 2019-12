Ancora lavoro dopo il Natale per le squadre giovanili dei Volley Angels

Di Redazione

Vacanze in attività per le compagini giovanili di Volley Angels Project. Le formazioni Under 14, 16 e 18, infatti, stanno vivendo delle festività all’insegna dello sport e dell’amicizia, disputando alcuni tornei in giro per l’Italia. Il più importante di questi è senz’altro l’ottavo Memorial “Sandy Gorgato” Trofeo Cda che si terrà a Chions, in provincia di Pordenone, riservato a formazioni Under 16 d’elite selezionate dagli organizzatori tra le più forti d’Italia.

A questa manifestazione sportiva, che si terrà dal 3 al 5 gennaio, prenderà parte la formaziDi Redazionone Under 16, griffata Vpm. Le atlete del direttore sportivo Fulvio Taffoni sono state inserite nel girone A con Scandicci Savino Del Bene, Cfv Itasteel Chions Fiume, Progetto Volley Orago e Union Volley Jesolo, mentre nell’altro raggruppamento si affronteranno la Imoco San Donà Conegliano Volley Pool Piave (campionesse d’Italia Under 14), Certosa Volley, Volley Team Bologna, Us Torri e In Volley Piemonte.

Dal 3 al 6 gennaio, invece, formazioni rossoblù di tutte le categorie giovanili saranno di scena a Cesenatico, in Romagna, alla tredicesima edizione del Torneo nazionale di pallavolo “Presepe della marineria”, altra manifestazione che, grazie alla sua lunga storia, vede la partecipazione delle migliori società della penisola. Intanto, le formazioni Under 18 Adriaservice e Under 16 Vpm hanno preso parte alla tredicesima edizione della Marche International Volley Cup di Offida, ottenendo buoni risultati. Per i vari gruppi giovanili di Volley Angels Project si tratta di importanti momenti aggregativi, nel nome dell’amicizia e dello sport, utilissimi a far crescere la coesione nel gruppo e a conoscere altre giocatrici di pallavolo.

(Fonte: comunicato stampa)