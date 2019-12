Trasferta lombarda per il Volley Soverato, in visita alle azzurrine del Club itaia

Di Redazione

Forte del secondo posto e di sette successi consecutivi, il Volley Soverato si appresta a disputare l’ultima partita del 2019 che vedrà le ragazze guidate da coach Bruno Napolitano impegnate in trasferta contro il Club Italia domenica pomeriggio alle ore 15. Sarà l’ultima sfida di un anno positivo per la società del presidente Matozzo che in queste ultime settimane ha rosicchiato punti importanti in classifica sistemandosi meritatamente dietro alla capolista Marignano.

Domenica, in Lombardia, le calabresi sfideranno le “azzurrine” di coach Bellano che nel match di andata al “Pala Scoppa” furono sconfitte tre a uno da Repice e compagne. Il Club Italia si trova in quarta posizione con venti punti, mentre il Soverato a quota trenta occupa il secondo gradino della classifica del girone A; sarà una sfida importante per entrambe le squadre che vorranno chiudere nel miglior modo possibile questo 2019. Padrone di casa reduci dalla netta sconfitta in casa della capolista Marignano mentre Soverato ha superato, davanti al proprio pubblico, le pugliesi del Cuore di Mamma Cutrofiano dopo quattro set che hanno dimostrato ancora una volta il grande carattere e la voglia di lottare delle “cavallucce marine”. Nonostante il poco tempo a disposizione, dopo la gara di “Santo Stefano”, coach Napolitano e il suo staff tecnico hanno fatto riprendere gli allenamenti in vista di questo match delicato, il Soverato partirà sabato pomeriggio per raggiungere la sede del ritiro. Il match contro Club Italia sarà disputato alle ore 15 per consentire un rientro più comodo alle biancorosse in questo tour de force che sta riservando il calendario.

(Fonte: comunicato stampa)