I numeri della prima giornata di ritorno di Superlega Credem Banca

Di Redazione

LA GARA PIÙ LUNGA: 02.05

Itas Trentino – Consar Ravenna (3-1)

LA GARA PIÙ BREVE: 01.15

Gas Sales Piacenza – Cucine Lube Civitanova (0-3)

IL SET PIÙ LUNGO: 00.35

2° Set (30-28) Itas Trentino – Consar Ravenna

3° Set (28-26) Allianz Milano – Vero Volley Monza

IL SET PIÙ BREVE: 00.21

3° Set (13-25) Gas Sales Piacenza – Cucine Lube Civitanova

I TOP DI SQUADRA

ATTACCO: 59,4 %

Cucine Lube Civitanova

RICEZIONE: Perf. 31,4%

Consar Ravenna

MURI VINCENTI: 12

Itas Trentino

PUNTI: 79

Sir Safety Conad Perugia

BATTUTE VINCENTI: 11

Kioene Padova

I TOP INDIVIDUALI

PUNTI: 28

Fernando Hernandez Ramos (Kioene Padova)

ATTACCHI PUNTO: 25

Stephen Boyer (Calzedonia Verona)

SERVIZI VINCENTI: 5

Yuki Ishikawa (Kioene Padova)

MURI VINCENTI: 5

Marco Volpato (Kioene Padova)

Srecko Lisinac (Itas Trentino)

I MIGLIORI

Osmany Juantorena (Gas Sales Piacenza – Cucine Lube Civitanova)

Fernando Hernandez Ramos (Kioene Padova – Leo Shoes Modena)

Stephen Boyer (Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora – Calzedonia Verona)

Riccardo Sbertoli (Allianz Milano – Vero Volley Monza)

Srecko Lisinac (Itas Trentino – Consar Ravenna)

Oleh Plotnytskyi (Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Cisterna)

Hernandez Ramos bombarda Modena: Padova chiude col botto il suo 2019

Nel giorno di Santo Stefano, Padova festeggia non solo le feste natalizie, ma anche una grande vittoria. I ragazzi di coach Baldovin, trascinati dalla sublime prestazione dell’opposto Hernandez Ramos, si sono imposti per 3-1 sulla Leo Shoes Modena che, a causa della sconfitta, scivola al terzo posto in classifica a pari punti con l’Allianz Milano. L’opposto della Kioene va a referto con 28 punti, il 69% in attacco, 1 muro e 3 aces; complice della performance è certamente il palleggiatore Travica, che in cabina di regia mostra particolare feeling con la sua diagonale. Hernandez Ramos guadagna il titolo di top scorer della 1a giornata di Ritorno di Superlega Credem Banca e di MVP del match.

Big in SuperLega

Fernando Hernandez Ramos (Kioene Padova): 28 punti col 69% in attacco, 1 muro e 3 aces.

Stephen Boyer (Calzedonia Verona): 27 punti col 51% in attacco e 2 aces.

Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia): 22 punti col 62% in attacco e 1 ace.

Oleh Plotnytskyi (Sir Safety Conad Perugia): 20 punti col 50% in attacco, 4 ace e 39% di ricezione perfetta.

Wilfredo Leon (Sir Safety Conad Perugia): 21 punti col 64% in attacco, 2 muri, 3 aces e il 24% di ricezione perfetta.

Jean Patry (Top Volley Cisterna): 21 punti col 54% in attacco e 1 muro.

Nimir Abdel Aziz (Allianz Milano): 24 punti col 54% in attacco, 1 muro e 2 aces.

Best Middle Blocker: Srecko Lisinac (Itas Trentino): 19 punti col 75% in attacco, 5 muri e 2 aces.

Best Setter: Riccardo Sbertoli (Allianz Milano): 5 punti col 67% in attacco, 1 muro e 2 aces.

Best Cambio: Marko Sedlacek (Vero Volley Monza): 10 punti col 40% in attacco e 2 muri.

Best Libero: Jenia Grebennikov (Itas Trentino): 12 ricezioni perfette (44%).

(fonte: Comunicato stampa)