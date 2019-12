Delta Informatica Trentino, lesione del legamento crociato per Elisa Moncada

Di Redazione

Nella giornata di oggi Elisa Moncada è stata sottoposta agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio subito giovedì nel corso del match contro Montecchio. La risonanza magnetica ha purtroppo evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, confermando la serietà dell’infortunio avvertita fin dal momento in cui Elisa è andata in un’innaturale torsione nel tentativo di difendere un pallone durante il primo set della sfida di Santo Stefano con le Sorelle Ramonda Montecchio.

«Siamo chiaramente molto dispiaciuti per Elisa – spiega Franco Tonetti, direttore sportivo della Delta Informatica Trentino – perché si tratta di un pezzo importante di Trentino Rosa, di una giocatrice e soprattutto di una ragazza che ha contribuito in maniera determinante, dentro e fuori dal campo, a scrivere pagine indelebili della nostra storia recente».

La società ha già comunicato la propria intenzione di ritornare sul mercato alla ricerca di una palleggiatrice da affiancare alla regista giudicariese Virginia Berasi, grande protagonista della vittoria ottenuta giovedì contro Montecchio alla sua prima gara da titolare in serie A2. La sessione invernale di mercato aprirà il 7 gennaio 2020 e la Delta Informatica potrà tesserare una giocatrice italiana oppure un’alzatrice straniera, non avendone al momento in rosa.

(Fonte: comunicato stampa)