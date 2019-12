Valtrompia Volley: esonerato coach Peli. Il nuovo allenatore dei Lupi sarà Giorgio Baldi

Di Redazione

La società Valtrompia Volley ASD comunica che nella giornata di lunedì 23 dicembre è stata presa la decisione di esonerare coach Enrico Peli dalla carica di allenatore della prima squadra di serie B maschile. Coach Peli coadiuvato da coach Assini ha guidato la squadra alla salvezza nella scorsa stagione e ha dato un contributo fondamentale per tutto il suo percorso nella società Valtrompia Volley. A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto finora e i migliori auguri per il proseguo della sua carriera di allenatore.

Alla guida del Valtrompia Volley viene nominato primo allenatore coach Giorgio Baldi, coadiuvato da Riccardo Furlani e coach Assini, che rimane come assistente tecnico.

Classe 1966 di Cisano Bergamasco (BG) e residente a Brescia da ormai più di 30 anni, Giorgio Baldi ha un prestigioso passato da giocatore centrale in serie A1 e A2, con la Siap Brescia poi Aquater e Gabeca, Sant’Antioco, Carifano, Verona e Bergamo, poi dal 2009 ha cominciato la sua carriera da allenatore maturando già diverse esperienze importanti e successi quali la vittoria del campionato e coppa Lombardia a Gorlago, allenatore delle giovanili di Acqua Paradiso Monza e di Scanzorosciate, per poi tornare a Gorlago.

Le parole del ds Patronaggio sulla decisione presa: “Non è stata una scelta facile, Enrico Peli ha sempre dato il massimo a tutti indistintamente ma arrivati a questo punto e visti i risultati non potevo fare altro. La novità in ogni contesto spinge ogni giocatore a rimettersi in gioco completamente. Coach Baldi è un allenatore completamente diverso dal precedente. Era quello di cui avevamo bisogno. Al momento gli obbiettivi societari non cambiano: sono convinto che riusciremo a risalire la classifica e ritrovare le giuste motivazioni per farlo. L’ operato di Roberto Assini mi ha permesso di poter confermare la sua permanenza al servizio di Giorgio Baldi e Riccardo Furlani“.

Le prime impressioni di coach Baldi: “La sfida è quella di ricostruire e rimettere in pista una squadra che entra ogni sabato per portare a casa dei punti. Ci vorrà del tempo ma vedo un grande potenziale in questo team che non è ancora uscito dal punto di vista tecnico sul campo. Faremo le valutazioni tra un po’, nessuno ha la bacchetta magica ma io sono motivato per fare il meglio possibile, mi aspetto una reazione, ci sono atteggiamenti da correggere e situazioni tecniche da modificare. Ho visto una squadra poco agonista, e l’agonismo è la prima cosa per poter portare a casa dei punti. Vedremo cosa porteremo a casa ma la fiducia e l’agonismo sono i punti di partenza.”

(Fonte: comunicato stampa)