Under 18: Il Volley Macerata chiude l’anno solare con una bella vittoria

Di Redazione

Il Volley Macerata chiude l’anno solare con una bella vittoria contro la Videx Mg; un match sempre condotto dai ragazzi di Matteo Cacchiarelli e Giammarco Storani con gli allenatori biancorossi che hanno approfittato dell’occasione per provare soluzioni alternative in previsione dei prossimi impegni che attenderanno i maceratesi nel 2020.

Il match: coach Cacchiarelli, con Gigli fermo precauzionalmente per dolori alla schiena, schiera in avvio Marincioni in cabina di regia opposto ad Aguzzi, Ciccioli e Meschini schiacciatori ricevitori, Singh e Bussolotto centrali, Plesca libero; risponde coach Pison con Cinti al palleggio in diagonale a Capriotti, Sciarresi e Petracci in banda, Marinangeli e Cutonilli al centro, Mazzaferro libero.

Samuele Meschini, grazie ad un muro ed ad un bel attacco, porta subito i suoi avanti sul 6-2; Capriotti dai nove metri recupera un punticino ma Singh dal centro trova il colpo del +7 (13-6). Il turno al servizio di Ciccioli frutta due ace con il Volley Macerata che va in fuga 18-7 e va a vincere la prima frazione 25-10 chiusa dall’attacco mancino di Palombarini.

Al cambio di campo due attacchi di Meschini valgono il 9-4 in favore dei biancorossi con un muro ed un primo tempo di Bussolotto che certificano la fuga dei maceratesi (13-4); l’ace di Palombarini porta i locali sul 20-9 ma la Videx ha finalmente un’impennata di orgoglio: l’ace di Sciarresi ed il pallonetto di Petracci consentono ai ragazzi di Pison di accorciare sul 22-15 ma il Volley Macerata è attento, mantiene a distanza gli avversari e va a chiudere anche la seconda frazione sul punteggio di 25-17.

Nel terzo periodo i ragazzi di Cacchiarelli e Storani spingono subito sull’acceleratore ed i punti di Aguzzi e Gentili fan volare Macerata sul 7-1; due attacchi di Meschini valgono il 13-5 con i biancorossi che possono andare a chiudere in tutta tranquillità il set 25-11 ed il match con un rotondo 3-0.

Tre punti che lanciano il Volley Macerata in seconda posizione dietro la Cucine Lube Civitanova; dopo la pausa natalizia il campionato riprenderà Mercoledì 15 Gennaio con la trasferta di Civitanova Marche per affrontare la Golden Plast.

Under 18 – 4° Giornata

Volley Macerata – Videx Mg 3-0 (25-10 25-17 25-11)

Volley Macerata: Serafini (L2), Ciccioli 6, Aguzzi 10, Gentili 5, Marincioni 2, Singh 4, Bussolotto 11, Palombarini 2, Meschini 15, Plesca (L1). Non entrati: Del Gobbo, Gigli (K). All. Cacchiarelli – Storani

Videx Mg: Mazzaferro (L), Romiti 1, Cacchiarelli, Petracci 4, Cinti, Sciarresi 4, Capriotti (K) 11, Marinangeli, Cutonilli. All. Pison

Arbitro: Pazzaglia Mattia (MC)

(Fonte: comunicato stampa)