Saugella Monza, è dolce il ritorno tra le mura amiche della Candy Arena: Il Bisonte Firenze si arrende in tre set

Di Redazione

Brilla intensa la luce rosablù dellasul mondoflex di casa della Candy Arena di Monza. Dopo tre mesi di assenza dall’impianto amico, la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley battezza il ritorno tra le mura monzesi con la seconda vittoria di fila per 3-0 e l’ultima di questo positivo 2019 nella tredicesima e ultima giornata di andata della Serie A1 femminile 2019-2020. A fare le spese della serata da circoletto rosso die compagne, una generosa ma mai pungente fino in fondo Il Bisonte Firenze. Sarà stata l’aria del ritorno a casa, il calore dei quasi 2400 spettatori presenti, ma Monza era ispirata e la percezione di ciò lo si è avuta fin dalle prime battute del primo gioco. Coralità di gioco e intensità tra servizio (3 ace di Orthmann, grandi serie in battuta per Skorupa ed Heyrman), muro (6 personali di Danesi), attacco (Meijners, Ortolani e Orthmann ad andare a segno) e difesa (con Parrocchiale, ex di turno, a regalarsi per il suo compleanno il premio MVP): ecco la ricetta vincente di Monza a fare da contraltare alla giornata poco prolifica di Firenze, capace di tenere sempre testa alle lombarde, ma mai di distanziarle con costanza nonostante qualche tentativo guidato da. La Saugella si regala l’ottava vittoria stagionale. la quarta casalinga. Con il sesto posto ottenuto al termine del giro di boa, le monzesi sfideranno Novara (terza della classe) in Piemonte nei quarti di Coppa Italia per un posto in Final Four. Prima, però, il meritato riposo in questa pausa del campionato fino a metà gennaio per gli impegni delle nazionali in vista di Tokyo 2020.

LE DICHIARAZIONI POST PARTITA

Serena Ortolani (schiacciatrice Saugella Monza): “Contentissime per questa vittoria. Sapevamo che sarebbe stata una gara tosta, visto che loro non mollano mai. Stasera però abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, a parte un piccolo calo nel secondo set risolto di squadra e grazie ad un grande turno al servizio di Orthmann. Sono felice per la squadra, per la prova di tutte, per il premio a Parrocchiale visto che è il suo compleanno. Euforia e grinta: quello che abbiamo messo in campo si sentiva. E’ stata davvero una prova di squadra: ora ricaricamo le pile a livello mentale e fisico per tornare ancora più determinate dopo la pausa”.

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Subito break Saugella Monza con Danesi, Orthmann e un errore di Firenze, 3-0. Due errori delle padrone di casa consentono alle ospiti di non perdere contatto (4-2), ma la Saugella difende tanto e attacco bene, scappando con Meijners e Orthmann (7-2) e Caprara chiama la pausa. Due errori di Nwakalor e la pipe vincente di Orthmann spianano la strada alle monzesi (10-2), brave a non decelerare con le fiammate di Ortolani (11-3). La fast vincente di Heyrman e l’errore di Daalderop agevolano ulteriormente la discesa delle padrone di casa che, dopo l’ace di Heyrman, volano sul 15-5 e Caprara chiama time-out. Filotto di tre punti a scuotere le toscane (Santana, Daalderop e Alberti), 15-8, e Orthmann a rispondere per Monza, 17-9. Azioni lunghe e intense accompagnano il gioco fino al 19-12 (Ortolani), momento in cui Dagioni cambia diagonale (Di Iulio e Obossa per Skorupa Ortolani). Santana a segno per due volte (20-14) ma Danesi si fa sentire sia in attacco che a muro (su Santana), guidando le sue, con Meijners, alla conquista del primo gioco, 25-17.