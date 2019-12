Santo Stefano in palestra per la capolista Delta Informatica Trentino. Oggi le gialloblù faranno visita ad un Montecchio in forma smagliante

Di Redazione

Santo Stefano in palestra per la Delta Informatica Trentino, impegnata giovedì 26 dicembre nell’impegnativa trasferta sul parquet delle Sorelle Ramonda Ipag Montecchio. La sfida, valida per la quinta giornata di ritorno del girone B di serie A2 femminile, andrà in scena alle ore 17 al PalaFerroli di San Bonifacio. Dopo l’agevole vittoria sul fanalino di coda Baronissi, è quindi già arrivato il momento di tornare in campo per un match ufficiale per la capolista di Bertini, attesa nell’arco di pochi giorni da due trasferte dall’alto coefficiente di difficoltà, giovedì 26 con Montecchio e domenica 29 sul campo di Macerata. Di fronte due squadre in salute: Trento comanda con autorevolezza il girone, Montecchio sta viaggiando a mille e nelle ultime quattro partite non ha perso neppure un set, piombando in piena zona pool promozione.

I PROBABILI SESTETTI. Rosa al completo per la Delta Informatica Trentino con l’unico ballottaggio tra i liberi Moro e Vianello. Resto del sestetto con Moncada in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Beltrami dovrebbe rispondere con Scacchetti al palleggio, Carletti opposto, Battista e Trevisan in banda, Bovo e Bartolini al centro e Zardo libero.

CURIOSITÀ. Sono cinque i precedenti in serie A2 tra Delta Informatica Trentino e Sorella Ramonda Montecchio. Bilancio che sorride a Trento, avanti 4-1 nel computo dei precedenti. L’unica ex dell’incontro è Carolina Zardo, approdata quest’anno alle Sorelle Ramonda e fino a due stagioni fa in forza alla Delta Informatica, società nella quale ha vestito la maglia di libero titolare per tre anni consecutivi.

ARBITRI. I direttori di gara del match tra Sorelle Ramonda Ipag Montecchio e Delta Informatica Trentino saranno Luca Cecconato e Andrea Clemente.

MEDIA. Chi non potrà seguire la gara dagli spalti del PalaFerroli di San Bonifacio potrà farlo tramite internet. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo (www.legavolleyfemminile.it). La Lega Pallavolo offre inoltre la pratica e utilissima applicazione “Livescore Lega Volley Femminile” grazie alla quale si possono seguire i risultati in diretta di tutte le partite. Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Informatica Trentino; sul nostro canale Youtube ufficiale (TRENTINO Rosa), all’indirizzo https://www.youtube.com/channel/UCOaQQ0oszQAl6JE-pU_50Aw, potrete seguire la diretta streaming della partita.

