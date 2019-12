Santo Stefano in campo per l’Hermaea: a Olbia arriva Pinerolo

Di Redazione

È stato, come da tradizione degli ultimi anni, un Natale di lavoro per l’Hermaea Olbia, che dopo l’entusiasmante esterna su Sassuolo è tornata in campo per preparare la sfida di Santo Stefano contro l’Union Volley Pinerolo.

Il secondo successo consecutivo (quinto in stagione e terzo lontano dalle mura amiche del PalAltoGusto) ha dato ulteriore morale alla formazione olbiese, che attende senza timori la terza forza del campionato. Coach Giandomenico riavvolge il nastro e analizza la sfida del PalaPaganelli: “Quella contro Sassuolo era la prima di una lunga serie di finali – afferma – ci tenevamo a giocare con determinazione e lucidità. Dopo un primo set eccellente, e un secondo tutto sommato buono nonostante non sia stato vinto, la squadra è incappata in un brusco calo. Il livello di attenzione si è abbassato e le nostre avversarie hanno saputo approfittarne. Nel quarto set abbiamo apportato una serie di variazioni che si sono rivelate vincenti. Le ragazze hanno ripreso fiducia e, da quel momento in poi, hanno giocato alla grande, come dimostra il 45% in attacco del quinto set. La vittoria è stata un davvero un bel segnale, anche perché ha confermato il nostro stato di salute: ora siamo una squadra che lotta fino alla fine e che crede sempre di più nei propri mezzi. La strada tracciata è quella giusta”.

Come in occasione del successo su Martignacco, a brillare è stato il collettivo: “L’Hermaea è in grado di trovare protagoniste diverse nei vari momenti delle partite – spiega il coach – quando qualcuna cala, c’è sempre una compagna che cresce e si prende responsabilità. L’emblema di questa nostra caratteristica è stata la prestazione di Maruotti, che è sparita nel terzo set, ma che ha saputo tornare prepotentemente nel finale facendo registrare l’80% in attacco nel quinto set. Mi fa piacere sottolineare anche l’impegno delle ragazze che escono dalla panchina, sempre pronte quando chiamate in causa”.

La classifica, ora, fa meno paura, ma bando ai voli pindarici: “C’è un equilibrio sottilissimo che separa l’inferno dal paradiso – spiega – vorrei solo che la mia squadra si concentrasse sugli aspetti positivi, senza accusare alcun tipo di pressione. Pensiamo partita dopo partita, poi faremo i conti”.

Seconda per larghi tratti della stagione, domenica scorsa l’Union Volley ha subito il sorpasso in classifica da parte di Soverato, vittoriosa per 1-3 nello scontro diretto: “Un passo falso può capitare – aggiunge – giochiamo contro una squadra di gran livello, che può contare su elementi molto forti per la categoria. In casa loro, nella sfida d’andata, perdemmo per 3-0, ma fu un risultato bugiardo. Possiamo giocarcela contro chiunque, e lo abbiamo dimostrato. Ci vorrà tanta voglia di lottare”.

Quella di giovedì sarà l’ultima gara casalinga del 2019, e il tecnico romano manda un messaggio ai supporters biancoblu: “Auguro a tutti loro di trascorrere delle belle festività. Noi, ovviamente, faremo del nostro meglio per cercare di renderle ancor più gioiose con qualche risultato positivo. Abbiamo tanto bisogno del supporto dei nostri tifosi, e mi auguro di vederli numerosi sugli spalti del palazzetto. Giochiamo in un giorno di festa, ma sono sicuro che dopo le abbuffate del 24 e 25 dicembre non ne potranno più del cibo, dunque contiamo sulla loro presenza per trascorrere un pomeriggio insieme!”.

Squadre in campo giovedì 26 dicembre alle 16 al PalAltoGusto del Geovillage di Olbia. Gli arbitri designati sono Luca Grassia e Antonella Verrascina. L’Hermaea Olbia permetterà la visione della gara in diretta streaming sulla pagina Facebook “Directa Sport Live TV” a beneficio degli appassionati residenti fuori dalla Sardegna.

