Perugia, contro Cisterna è sempre dura ma stavolta arrivano i tre punti

Di Paola Lopez Marchetti

Prima giornata di ritorno non facile per la Sir Safety Conad Perugia che anche sul campo amico fatica, come all’andata, a superare la Top Volley Cisterna in una partita equilibrata e molto combattuta: stavolta però la vittoria degli umbri è da tre punti (3-1). I Block Devils festeggiano il rientro in campo da titolare di Fabio Ricci e ottengono tre punti preziosissimi per blindare il secondo posto solitario, anche se per farcela devono rinunciare alla formazione “sperimentale” di partenza (dentro Plotnytskyi e Taht) gettando nella mischia i titolari.

E’ anche la partita degli ex: De Cecco che nella stagione 2008-2009 ha vestito la maglia della Top Volley, la sua prima squadra in Italia, e Alberto Elia ora nella squadra dei pontini , bianconero nel 2015-2016.

La cronaca:

Avvio fortissimo per la Sir Perugia, con una battuta potente di De Cecco che squilibra la difesa di Cisterna (6-0). Gli umbri continuano a spingere con una difesa impeccabile e un attacco efficace dalle bande con Atanasijevic e Plotnytskyi (9-3). Cisterna commette un mare di errori e fa fatica ad entrare nel gioco, però Karlitzek da fondo campo riduce le distanze (13-8) grazie a una battuta incisiva. Nonostante questa rimonta laziale, i padroni di casa con Plotnytskyi e Atanasijevic continuano a condurre (17-12). Latina però con Patry (8) e Palacios si riporta in carreggiata accorciando fino al 19-18, la partita si riaccende. Con buone intuizioni di Peslac, appena entrato, la Top Volley pareggia a quota 21 e sorpassa (21-22). Heynen prova a inserire Leon al posto di Russo in battuta, ma il cubano-polacco la manda in rete. Palacios piazza una bomba ed è set point per i pontini (22-24). Ora va Atanasijevic (7) dai 9 metri: ace di 115km/h per pareggiare sul 24-24. Elia, ex Perugia, dice no e converte per la sua squadra il 24-25. Ancora Elia, ma stavolta in battuta, mette in difficoltà la difesa perugina e una bomba di Karlitzek indifendibile finisce nelle tribune alte. 26-24 per la Top Volley che vince a sorpresa per tutto il PalaBarton il primo set.

Inizio del secondo con Ricci in battuta (4-2). Rimane in campo Leon per Taht. Intanto, Plotnytskyi trascina la sua formazione al vantaggio (8-4). De Cecco prova con Ricci dal centro e il vantaggio incrementa (12-8), sebbene inizi a vedersi alcuni problemi in seconda linea che avvicinano i pontini (13-10). Però Plotnytskyi è super dalle bande insieme a Leon in battuta e Perugia si allontana ancora (16-10). Karlitzek (3) non vuole lasciare i suoi indietro e con mano pesante continua a realizzare (18-14). Però una serie di Plotnytski (7), inarrestabile in battuta, spinge i bianconeri al +6 (22-14). Dice la sua anche Russo, che regala il set point ai padroni di casa, e Plotnytski lo chiude 25-17.

Scambi lunghissimi danno inizio al terzo gioco che parte punto a punto (5-5). I Block Devils spingono a muro e Cisterna con la battuta. La partita continua equilibrata (8-8), Leon (6) e Plotnytski sono inarrestabili per Perugia, e Palacios (5) con Patry sono i protagonisti dall’altro lato del campo. Le bombe di Atanasijevic non bastano, la partita è ancora pari sul 15-15 con una Cisterna che continua a spingere dalle bande e sale di ritmo in difesa. Leon firma il break (18-16) e Plotnytski (4) lo asseconda per arrivare a +3. Tubertini chiama i suoi in panchina, qualcosa si smuove per i pontini, però Perugia è già on fire e non vuole perdere questo parziale (20-19). Gli umbri trovano il set ball con un muro impenetrabile e Ricci chiude 25-21.

Avvio del quarto parziale con Perugia che spinge forte sulle bande con Leon e Plotnytski (4-1), però la Top Volley si riprende subito e pareggia a quota 4. Sorpassano i pontini con Karlitzek a muro, però Atanasijevic pareggia ancora e continua il punto a punto, fino all’11-9 quando Perugia prende le redini, trascinata da Leon. In un batter d’occhi, però, Cisterna pareggia e sorpassa ancora 16-18. Un super Plotnytskyi dai 9 metri fa 2 ace e trascina i suoi al nuovo vantaggio 21-19. Heynen schiera la formazione titolare (Podrascanin e Lanza in campo) e il palazzetto si infiamma. Tutti in piedi per gli ultimi punti del set, siamo a 23-22 e Leon si procura il match ball, va in battuta e con un ace su Palacios chiude la pratica 25-22.

Sir Safety Conad Perugia-Top Volley Cisterna 3-1 (24-26, 25-17, 25-21, 25-22)

Sir Safety Conad Perugia: Piccinelli ne, Ricci 6, Hoogendoorn ne, Biglino (L), Taht 4, Leon 21, Lanza 1, Zhukouski, Russo 4, Colaci (L), Atanasijevic 22, De Cecco 1, Plotnytskyi 20, Podrascanin. All. Heynen.

Top Volley Cisterna: Peslac 2, Szwarc 3, Van Garderen, Sottile, Rossato ne, Patry 20, Karlitzek 16, Elia 1, Rossi 4, Onwuelo ne, Rondoni (L), Palacios 13. All. Tubertini.

Arbitri: Frapiccini e Canessa.

Note: Spettatori 3574. Perugia: battute vincenti 9, battute sbagliate 17, attacco 56%, ricezione 55%-27%, muri 7, errori 27. Cisterna: battute vincenti 1, battute sbagliate 12, attacco 53%, ricezione 43%-16%, muri 7, errori 20.