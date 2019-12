Il big match è di Conegliano: l’Imoco domina in tutti i tre set

Di Redazione

Nessuna sorpresa nell’ultimo turno di andata per la Unet e-work Busto Arsizio che esce sconfitta dal Pala Verde di Treviso per 3-0. Senza storia la gara con l’Imoco Volley Conegliano, che ha dominato la scena dal primo all’ultimo scambio, come dimostrano bene i parziali a favore delle pantere (25-13, 25-12, 25-15). Il match tra le prime due della classe, in cui hanno brillato soprattutto Egonu (MVP con 19 punti) e Hill (12) ha detto chiaramente che, in questo momento, la differenza tra le due squadre è netta. Troppo alto il rendimento delle padrone di casa (ricezione al 57%, attacco al 47%, 7 muri, 7 ace), troppo basso quello delle farfalle (rice al 42%, attacco al 26%, 2 muri, 1 ace).

Per la UYBA nessuna atleta in doppia cifra (Herbots e Lowe le migliori realizzatrici con 8 punti) e troppi errori, soprattutto nel secondo set (10).

Sprazzi di match anche per Bici e Villani, inserite ad inizio terzo game da Lavarini nella speranza di invertire la rotta dell’incontro.

La gara, che in ogni caso non avrebbe cambiato l’ordine di arrivo del girone di andata, conferma l’ottimo secondo posto della Unet e-work che incontrerà dunque, nei quarti di finale di Coppa Italia, la 7a classificata, ovvero il Bisonte Firenze.

Sala stampa:

Lowe: “Sempre bello giocare qui, ma ovviamente non è il risultato che volevamo. L’Imoco è molto forte, ma noi non abbiamo giocato da UYBA, non abbiamo giocato come sappiamo”.

Hill: “Siamo state brave, abbiamo battuto bene e abbiamo ottenuto tre punti importanti per la nostra classifica”.

Herbots: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra molto forte. Sapevamo che avremmo dovuto rischiare parecchio, abbiamo provato a farlo ma abbiamo sbagliato tanto. Ora cerchiamo di ricaricarci in vista di un gennaio impegnativo, per tornare in campo e fare grandi cose con la UYBA”.

Starting six: Lavarini parte con Orro – Lowe, Bonifacio – Washington, Herbots – Gennari, Leonardi libero, Santarelli risponde con Wolosz – Egonu, De Kruijf – Ogbogu, Sorokaite – Hill, De Gennaro libero.

In pillole:

Nel primo set Conegliano parte sprint ed è subito 3-0 con Egonu. Bonifacio trova il primo punto biancorosso (3-1), ma il muro veneto lavora bene per il 6-3. Egonu firma l’ace del 7-3 e induce Lavarini al time-out, Lowe trova cambiopalla con il mani-out dell’8-4. Egonu regala il -3 (8-5), ma le padrone di casa colpiscono con il servizio di Hill (10-5). Egonu risponde a Lowe per il 12-7, Bonifacio si fa vedere a muro per il 13-8, ma il pallino del gioco è nelle mani dell’Imoco, che con Hill fa chiamare ancora time-out a Lavarini (16-9). Ancora l’americana con una magia realizza il 19-10 (dentro Bici per Lowe e Villani per Gennari), ma Egonu bombarda col servizio e con la pipe (20-10). Il set è in cascina per l’Imoco, che chiude in frettissima con il muro di Ogbogu (25-13).

A tabellino Egonu 7, Hill 6, Lowe 3.

Secondo set: si riparte con i sestetti di inizio gara e la UYBA sembra più reattiva (3-3 Herbots); le farfalle concedono tanto, ma vincono il lungo e bellissimo scambio che porta al 7-6 firmato Lowe. Egonu e De Kruijf non ci stanno (9-6), Herbots regala il 10-6 e Lavarini ferma il gioco. Lowe e l’ace di Orro fanno sperare la UYBA (10-8), ma il servizio di Hill spinge ancora avanti l’Imoco (12-8). Herbots spara out il 14-8, Egonu affonda il 15-8 e Lavarini è ancora costretto a fermare il gioco. Bonifacio trova il cambiopalla (15-9), l’Imoco concede qualcosa ma Washington attacca lungo il 17-11. Egonu mura il 18-11, mentre Lavarini prova il doppio cambio inserendo Cumino e Bici per Lowe ed Orro. Sorokaite firma l’ace del 20-12 e il pallonetto del 22-12, Hill mura il 23-12, Ogbogu fa 24-12, Egonu chiude 25-12.

A tabellino Egonu 6, De Kruijf 3, Lowe 3.

Terzo set: Lavarini inserisce dell’inizio Villani per Gennari e Bici per Lowe; l’Imoco è ancora un rullo compressore (Hill 3-0, muro di Egonu e due ace di Sorokaite per il 6-0) e Lavarini ferma subito il gioco. Al rientro il campo Bici spara lungo il 7-0, poi trova il primo punto biancorosso (7-1). Hill allunga ancora (9-2), il muro Imoco vale il 12-3 (rientrano Lowe e Gennari). La capitana prova a reagire con il bell’attacco del 13-7, ma non c’è partita. Egonu doppia le farfalle (16-8) e continua a tirare siluri (18-9), Lowe trova un ultimo sussulto (18-12), ma De Kruijf tira forte la fast del 20-12 (time-out Lavarini). Siamo ai titoli di coda: le padrone di casa amministrano senza problemi e chiudono con Egonu 25-15.

Il tabellino della partita

Imoco Volley Conegliano – Unet e-work Busto Arsizio 3-0 (25-13, 25-12, 25-15)

Imoco Volley Conegliano: Sorokaite 7, De Kruijf 7, Geerties, Folie ne, Fersino ne, Botezat, De Gennaro (L), Ogbogu 6, Enweonwu ne, Gennari ne, Wolosz 3, Hill 12, Sylla ne, Egonu 19. All. Santarelli, 2° Simone. Battute vincenti 7, errate 7. Muri: 7.

Unet e-work Busto Arsizio: Washington, Bici 1, Herbots 8, Simin ne, Gennari 2, Cumino, Orro 1, Leonardi (L), Villani, Lowe 8, Bonifacio 3, Berti ne. All. Lavarini, 2° Musso. Battute vincenti 1, errate 7. Muri: 2.

Arbitri: Puecher – Piana

(Fonte: comunicato stampa)