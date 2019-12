La Savino vuole conquistare anche il Boxing Day: il 26 Dicembre Lia Malinov e Compagna di scena al PalaTriccoli

Di Redazione

Niente tavole imbandite per la Savino Del Bene Scandicci di Coach Marco Mencarelli che dopo le tre vittorie consecutive da tre punti non vuole fermarsi e nel giorno di Santo Stefano va a far visita alla Lardini Filottrano.

Le toscane, il 26 Dicembre alle 17.00, saranno di scena al PalaTriccoli di Jesi per una sfida importantissima anche per la classifica. Infatti, ottenuto il quarto posto con la vittoria su Brescia, Ofelia Malinov e compagne vogliono continuare la propria marcia e guadagnarsi il diritto di giocare in casa ai quarti di Coppa Italia.

Una trasferta lunga, difficile ed insidiosa in primis perché avviene nel giorno di Natale ma anche perché la squadra di coach Schiavo non ha voglia di lasciare punti per strada ed ha già dimostrato di poter ostacolare qualunque avversaria.

EX E PRECEDENTI: Sono ben quattro le ex del match. In maglia Savino Del Bene Scandicci c’è Paola Cardullo, anno scorso nelle Marche mentre nella formazione di Schiavo c’è Giulia Mancini, due anni fa a Scandicci ma che è ancora di proprietà della società toscana. Le altre ex sono Marika Bianchini, anche lei nella stagione 2017/18 in maglia Savino e il libero Veronica Bisconti a Scandicci nell’ultima stagione. Sono state quattro le sfide del passato tra le due formazioni con ben quattro vittorie scandiccesi, l’ultima volta nelle Marche è finita 1-3.

LE PAROLE DI COACH MENCARELLI: “Arriviamo a Filottrano con lo spirito migliore, dovremo gestire il recupero fisico ma contro Brescia non abbiamo speso troppo. Andremo a Jesi nella condizione migliore per giocare un’altra gara importante”.

LE AVVERSARIE: Coach Schiavo potrebbe scegliere l’ex Conegliano Papafotiou opposta a Nicoletti, Moretto e Grant al centro mentre la coppia Partenio-Angelini agirà in banda con l’ex Bisconti come libero.

IN TV – La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Lardini Filottrano sarà trasmessa gratuitamente in Italia sulla piattaforma PMG Sport. Andando sul sitowww.pmgsport.it si aprirà un player dove sarà possibile selezionare l’incontro. Altrimenti, si potrà andare sulla piattaforma LVFTV (www.lvftv.com) e accedere con le vecchie credenziali all’incontro. La partita sarà tramessa entrando nella sezione Sport anche su Repubblica.it e su Sport.it.

