Conclusa la settimana di lavoro del progetto “L’Italia Siete Voi”

Di Redazione

Si è conclusa l’ultima settimana di lavoro del 2019 nell’ambito dell’iniziativa “L’Italia Siete Voi”, che rientra nella più ampia sfera delle attività di Qualificazione Nazionale del settore giovanile femminile.

In questa settimana, Luca Pieragnoli è stato impegnato in Veneto, dove è intervenuto negli allenamenti della SSD San Donà Piave Volley, Volley Salese, Volley San Paolo Vicenza e Torri Polisportiva, mentre Oscar Maghella ha operato negli stessi giorni in Umbria, dove ha fatto visita alla Polisportiva Gubbio, alla Bastia Volley, School Volley Perugia e alla Pallavolo Perugia. Gaetano Gagliardi, invece, è stato ospite di diverse realtà locali abruzzesi: Torrione Volley L’Aquila, Montorio Volley, Antoniana Volley e Volley Lanciano.

La settimana appena trascorsa, è stata l’ultima dell’anno solare: gli incontri riprenderanno a gennaio e seguiranno gli appuntamenti del progetto “Metti in gioco il tuo talento”, rientrante anch’esso nell’attività di Qualificazione Nazionale Femminile.

(Fonte: comunicato stampa)