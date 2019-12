11° turno all’insegna delle rivalità. Nel Girone Bianco ben 5 derby: 4 il 26 dicembre, Cuneo – Torino il 29 dicembre. Nel Blu, 4 derby a S. Stefano

Di Redazione

I gironi di Serie A3 Credem Banca si chiudono col botto: 9 derby in 11 gare. Il calendario ad hoc stilato per semplificare la logistica delle società sotto le feste moltiplica lo spettacolo con sfide regionali di sicuro interesse.

Girone Bianco

L’ultimo turno di andata si apre il 26 dicembre con cinque partite alle 18.00: al PalaPozzoni è in programma il derby lombardo tra la Tipiesse Cisano Bergamasco e la Gamma Chimica Brugherio, mentre il Palazzetto dello Sport di Porto Viro riaccende i riflettori per il derby veneto tra Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro (sfida a distanza con Trento per il titolo virtuale di Campione d’inverno con accesso alla Coppa Italia di A2/A3) e Invent San Donà di Piave. La sfida tra HRK Motta di Livenza e Tinet Gori Wines Prata di Pordenone non riguarda squadre della stessa regione, ma c’è in ballo l’orgoglio del Nord Est. È un vero derby quello del PalaValier tra Mosca Bruno Bolzano e UniTrento, team del Trentino – Alto Adige. C’è curiosità per il primo confronto ufficiale tutto marchigiano tra GoldenPlast Civitanova e Gibam Fano. Posticipato alle 18.00 di domenica 29 dicembre il derby piemontese tra BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e ViViBanca Torino.

Girone Blu

Le cinque partite previste nel giorno di Santo Stefano alle 18.00 chiudono il girone di andata a suon di derby e vedono in campo tutte le squadre a eccezione dell’Avimecc Modica, che ha già disputato 11 incontri. Ci si aspetta un PalaGrotta da sfide bollenti per il confronto regionale tra Videx Grottazzolina (già Campione d’inverno e qualificata per la Del Monte® Coppa Italia di A2/A3) e Menghi Macerata. Uno scenario simile al PalaIngrosso per il faccia a faccia salentino tra BCC Leverano e Aurispa Alessano. Sfida laziale al PalaHoney tra Roma Volley Club e Maury’s Com Cavi Tuscania. Promette agonismo il match Campania contro Lazio tra Emra Foods Ottaviano e Gestioni&Soluzioni Sabaudia. Si rivive lo spettacolo di un derby calabrese in Serie A2 con goEnergy Corigliano-Rossano e Golem Palmi.

11a Giornata di Andata Serie A3 Credem Banca Girone Bianco

Giovedì 26 dicembre 2019, ore 18.00

Tipiesse Cisano Bergamasco – Gamma Chimica Brugherio Diretta streaming Legavolley.tv

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – Invent San Donà di Piave Diretta streaming Legavolley.tv

HRK Motta di Livenza – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone Diretta streaming Legavolley.tv

Mosca Bruno Bolzano – UniTrento Diretta streaming Legavolley.tv

GoldenPlast Civitanova – Gibam Fano Diretta streaming Legavolley.tv

Domenica 29 dicembre 2019, ore 18.00

BAM Acqua San Bernardo Cuneo – ViviBanca Torino

Classifica Girone Bianco

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 21, UniTrento 21, HRK Motta di Livenza 18, GoldenPlast Civitanova 17, Tipiesse Cisano Bergamasco 17, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 16, Gibam Fano 16, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 15, Invent San Donà di Piave 13, Gamma Chimica Brugherio 11, Mosca Bruno Bolzano 8, ViViBanca Torino 7

11a Giornata di Andata Serie A3 Credem Banca Girone Blu

Giovedì 26 dicembre 2019, ore 18.00

Videx Grottazzolina – Menghi Macerata Diretta streaming Legavolley.tv

BCC Leverano – Aurispa Alessano Diretta streaming Legavolley.tv

Roma Volley Club – Maury’s Com Cavi Tuscania Diretta streaming Legavolley.tv

Emra Foods Ottaviano – Gestioni&Soluzioni Sabaudia Diretta streaming Legavolley.tv

goEnergy Corigliano-Rossano – Golem Palmi Diretta streaming Legavolley.tv

Turno di riposo: Avimecc Modica

Classifica Girone Blu

Videx Grottazzolina 27, Maury’s Com Cavi Tuscania 19, Menghi Macerata 19, Roma Volley Club 16, goEnergy Corigliano-Rossano 15, Golem Palmi 13, Emra Foods Ottaviano 12, Gestioni&Soluzioni Sabaudia 10, Avimecc Modica 9, Aurispa Alessano 7, BCC Leverano 3

1 incontro in più: Avimecc Modica

(Fonte: comunicato stampa)