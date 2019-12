Pallavolo Acqui Terme: ancora tie break a nella trasferta sarda a Palau

Di Redazione

L’ennesimo tie break per l’Arredo Frigo Makhymo Acqui Terme nell’ultima gara del 2019 in trasferta in Sardegna a Palau (SS). Una gara caratterizzata da alti e bassi in cui le termali, dopo aver vinto il primo set tirano completamente il freno nei successivi due, andando nella confusione più totale, per poi cambiare completamente volto nel quarto set, portando la gara al tie break in cui non è bastata una mega rimonta finale per vincere.

La gara prende vita con un botta e risposta, caratterizzato da diversi errori da ambo le parti. Dopo un primo tentativo di allungo delle sarde sul 9/7, la gara torna in parità sull’11/11. Dopodiché, due errori locali ed un muro di Rivetti portano avanti le termali. Vannini prova a riportare in carreggiata Capo d’Orso (19/20) ma ancora Rivetti tiene avanti. Nonostante i tentativi di inseguimento sul finale le acquesi riescono a mantenersi avanti, chiudendo 22/25 con un colpo di Cicogna.

Il secondo set parte malissimo per con una prima risposta di Mirabelli al doppio punto delle locali, che poi distaccano 7/1. Nonostante qualche tentativo di inseguimento che le hanno portate in un paio di occasioni a -3, le acquesi commettono moltissimi errori, non mettono mai in discussione il vantaggio di Capo d’Orso Palau, che sul finale da 19/15 viaggiano sino alla chiusura.

Dopo aver inserito Oddone, Pricop e Lombardi nella seconda frazione, nella terza Marenco rimette in campo la formazione iniziale per poi ridare spazio a Pricop, mettere dentro anche Caimi e reinserire anche Oddone. Una terza frazione che non solo non mostra segni di miglioramento, ma risulta addirittura peggiore rispetto alla precedente per il sestetto acquese che non entra praticamente in campo.

Nel quarto set doppio botta e risposta, e poi Grotteria e Mirabelli portano Acqui Terme avanti di due, tenendo avanti. Le sarde si portano ad una lunghezza sotto sul 7/8 ma Cicogna e Giardi riprendono quota, mandandole in crisi e, punto su punto, l’Arredo Frigo Makhymo, invertendo la tendenza dei precedenti parziali, chiude con ben quindici punti di vantaggio portando la gara al tie break.

Il set decisivo è subito conteso colpo su colpo. Le padrone di casa si portano avanti sul 7/5. Le termali rispondono due volte, e poi si ritrovano sotto 11/7. Nonostante la gran rimonta sul finale guidata da capitan Mirabelli in battuta che porta il risultato sul 14/14 da un 14/10, la maledizione del tie break non dà tregua e, dopo un botta e risposta, Capo d’Orso Palau mette sotto l’albero il regalo di Natale al proprio pubblico (17/15).

Le dichiarazioni dell’allenatore: “Non riusciamo a vincere a Palau, ma, soprattutto, non riusciamo a vincere un tiebreak. – commenta il tecnico acquese Marenco – Abbiamo alternato momenti di bellissima pallavolo a momenti di buio totale. Abbiamo sbagliato tantissimo. Il problema maggiore è la stabilità, pur non essendo un problema solo nostro. Chi in questo campionato troverà stabilità farà il passo avanti”.

Capo d’Orso Palau (SS) – Arredo Frigo Makhymo Acqui Terme (AL) 3-2 (22/25, 25/15, 25/14, 10/25, 17/15)

Grotteria 13, Mirabelli 10, Cicogna 10, Giardi 16, Rivetti 15, Cattozzo 1, Gouchon, Pricop 1, Caimi, Lombardi, Oddone. N.e: Grazia. All. Marenco

Sintoni 4, Comotti 11, Menardo 9, Vannini 12, Crespi 11, Cecchi 1, Degortes (L), Serra (L), Graziani, Ragnedda, All. Guidarini.

Le altre gare:

Volley Parella – CBL Costa Volpino 3-0

Tenoteam Albese _ Acciaitubi Picco Lecco 3-1

US Esperia Cremona (riposa)

Florens Re Marcello – Prochimica Virtus Biella 3-2

Don Colleoni Trescore – Lilliput 0-3

La classifica

Acciaitubi Picco Lecco 23, Tecnoteam Albese 23, Lilliput Settimo 17, CBL Costa Volpino 15, Esperia Cremona 14, Don Colleoni Trescore 14, Florens Re Marcello 13, Conad Alsenese 13, Arredo Frigo Makhymo Acqui Terme 13, Capo d’Orso Palau 12, Prochimica Virtus Biella 12, Igor Trecate 11, Volley Parella 0.

