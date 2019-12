La Delta Informatica Trentino non fa sconti a Baronissi e blinda la vetta

Di Redazione

Continua la marcia della Delta Informatica Trentino, sempre più capolista solitaria del girone B di Serie A2 femminile. E soprattutto prosegue l’effetto Sanbàpolis: il palasport universitario di Trento, infatti, rimane inviolato in questa stagione e registra in tutto il 2019 una sola sconfitta, in gara-3 di semifinale playoff con Caserta.

Nella sfida con il fanalino di coda P2P Smilers Baronissi, vinta agevolmente in tre parziali, merita una menzione Vittoria Vianello, chiamata a sostituire una Moro non al meglio della condizione, che festeggia il compleanno con una prestazione importante in difesa e molto positiva anche in ricezione. Mvp di giornata Eleonora Furlan: la centrale gialloblù mette a segno 13 punti con ben sei muri punto personali ma molto bene si è comportata anche Vittoria Piani con 16 punti personali e il 45% a rete. Non basta tra le fila campane la prestazione positiva di Esdelle, autrice di 15 punti con il 44% in attacco.

Bertini si affida inizialmente al sestetto tipo, con Moncada in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro, con la novità di Vianello nel ruolo di libero. Leonardo Barbieri risponde con De Lellis al palleggio, Esdelle opposto, Bartesaghi e Panucci schiacciatrici, Travaglini e Martinuzzo al centro e Norgini libero.

Partenza sprint per le gialloblù di Bertini con Furlan che a muro ferma due volte Panucci e capitan Fondriest che mette a segno l’ace del +4 (4-0). La battuta si rivela l’arma in più per la Delta Informatica ed è proprio un ace di Moncada a regalare il massimo vantaggio alle trentine (7-1). La reazione ospite non si fa attendere con Bartesaghi ed Esdelle ispirate da De Lellis (7-4). Dopo una parte centrale di set con una regolare fase di cambio-palla da parte di entrambe le formazioni, ci pensano i turni al servizio del duo Fondriest-Moncada a far esultare il Sanbàpolis (21-14). Esdelle e Panucci non si danno per vinte riuscendo a portare Baronissi fino al -3 (22-19) complice una Delta un po’ fallosa. Un errore di Bartesaghi in attacco e il conclusivo diagonale vincente di Melli chiudono la prima frazione di gioco in favore di Trento (25-20).

L’inizio di secondo set vede una P2P Smilers Baronissi con un altro atteggiamento. Le campane mettono subito a segno un break (4-6) e riescono a mantenere il vantaggio fino a poco prima di metà frazione. Coach Bertini ferma il gioco e, al rientro in campo, si rivede la Delta Informatica Trentino che tanto bene sta abituando i suoi tifosi. D’Odorico mura Martinuzzo e Piani realizza due punti consecutivi tra ace e attacco portando il punteggio sul 18-16. Da questo momento inizia l’assolo trentino con il servizio di D’Odorico che taglia le gambe a Baronissi. Chiude il secondo parziale un attacco di prima intenzione dell’ottima Moncada (25-17).

Nel terzo set la Delta Informatica Trentino parte in maniera positiva con l’ottima battuta float di Fondriest (3-0). Panucci viene sostituita da Martina Ferrara per un problema fisico ma è Bartesaghi con un ace a riportare in partita la squadra campana (11-10). La vera bestia nera della ricezione di Baronissi porta il numero 6 e si chiama Silvia Fondriest. La capitana trentina con quattro servizi insidiosi riporta la Delta Informatica Trentino sul +6 (16-10). Furlan a muro non fa più passare un solo attacco campano e il Sanbàpolis inizia a festeggiare (20-12). Un mani-out di Vittoria Piani vale il venticinquesimo punto della Delta Informatica Trentino (25-14).

“La partita non era affatto scontata ma siamo state molto brave noi a metterla fin da subito sui binari giusti grazie ad un ottimo approccio – commenta a fine gara la miglior giocatrice dell’incontro Eleonora Furlan – Il nostro inizio non è stato dei migliori, eravamo un po’ contratte e la correlazione muro-difesa non ci veniva al meglio. Una volta che ci siamo sciolte tutto è diventato più facile. Dal punto di vista personale non mi aspettavo una prestazione così, ho semplicemente seguito le indicazioni dello staff e sono felice di aver offerto un buon contributo alla squadra“.

DELTA INFORMATICA TRENTINO – P2P SMILERS BARONISSI 3-0 (25-20, 25-17, 25-14)

DELTA INFORMATICA TRENTINO: Moncada 6, Piani 16, Melli 8, D’Odorico 10, Furlan 13, Fondriest 8, Melli (L); Barbolini, Berasi, Giometti ne, Cosi ne. Moro ne. All. Bertini.

P2P SMILERS BARONISSI: De Lellis 1, Esdelle 15, Bartesaghi 4, Panucci 8, Martinuzzo 5, Travaglini 2, Norgini (L); Ferrara Marianna, D’Arco, Amaturo, Ferrara Martina (L), Sestini ne. All. Barbieri.

ARBITRI: Alessandro Somansino e Matteo Selmi.

DURATA SET: 23’,22’, 21‘ (totale: 1h06’).

NOTE: Delta Informatica Trentino (attacco 44, muro 10, battuta 7, errori azione 6, errori battuta 9), Baronissi (attacco 27, muro 4, battuta 4, errori azione 5, errori battuta 7). Spettatori 400 circa. Mvp: Furlan.

(fonte: Comunicato stampa)