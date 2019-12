Ecco i quarti di Coppa Italia: Verona resta fuori, c’è Milano-Trento

Di Redazione

Si è chiuso con i fuochi d’artificio il girone d’andata della SuperLega Credem Banca, in una giornata che ha determinato anche gli abbinamenti dei quarti di finale di Del Monte Coppa Italia. Protagonista su più fronti l’Allianz Milano, che proprio all’ultimo ostacolo ha conquistato il quarto posto scavalcando l’Itas Trentino, e si ritroverà di fronte proprio Giannelli e compagni nei quarti. La vittoria di Milano sul campo della Calzedonia Verona, al tempo stesso, costringe gli scaligeri a rinunciare alla Coppa.

Festeggia dunque la Vero Volley Monza a braccetto con la Kioene Padova, che era stata superata proprio dai monzesi per 3-2 nell’anticipo. Fuori invece la Gas Sales Piacenza, che anzi deve guardarsi le spalle dopo la sconfitta al tie break (l’ennesimo della stagione) sul campo della Top Volley Cisterna. In testa, spicca l’ennesimo successo di prestigio della Cucine Lube Civitanova, che passa in casa di Trento e chiude una prima parte di stagione da record senza sconfitte e con ben 7 punti di vantaggio sulla coppia formata da Perugia e Modena.

RISULTATI

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 1-3 (27-29, 25-17, 14-25, 20-25)

Leo Shoes Modena-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (25-23, 25-19, 21-25, 25-10)

Calzedonia Verona-Allianz Milano 1-3 (23-25, 19-25, 25-17, 17-25)

Top Volley Cisterna-Gas Sales Piacenza 3-2 (25-22, 21-25, 19-25, 25-18, 15-8)

Vero Volley Monza-Kioene Padova 3-2 (25-20, 25-23, 19-25, 23-25, 18-16)

Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Quarti di Finale

Mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio 2020, ore 20.30

Il calendario verrà definito sulla base della programmazione di RAI Sport

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza (1a – 8a)

Allianz Milano – Itas Trentino (4a – 5a)

Sir Safety Conad Perugia – Kioene Padova (2a – 7a)

Leo Shoes Modena – Consar Ravenna (3a – 6a)

Del Monte® Coppa Italia SuperLega – Final Four

Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)

Sabato 22 febbraio 2020, ore 16.00

1a Semifinale Diretta RAI Sport

Sabato 22 febbraio 2020, ore 18.30

2a Semifinale Diretta RAI Sport

Domenica 23 febbraio 2020, ore 18.00

Finale Diretta RAI Sport