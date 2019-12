C Femminile: il Volley Pescara 3 chiude l’anno con la decima vittoria di fila

Di Redazione

Dieci vittorie su altrettante partite, un cammino trionfale quello intrapreso dal Volley Pescara 3 che, in questa prima frazione di campionato, consolida il suo primato in classifica restando imbattuta.

La formazione femminile di serie C, guidata dal coach Bruno Mazzucato, ha incassato un record dopo l’altro, vincendo 30 set totali e perdendone solo 4 nei match disputati con Giulianova (battuta questo sabato per 3 a 2), Torrevecchia Volley e Dannunziana Volley School. Rilevante anche il quoziente punti 1.27, con 823 fatti e 646 subiti, dato che attesta un ottimo rapporto tra le dinamiche offensive e difensive della formazione pescarese. Le dieci vittorie di fila consentono il raggiungimento di un primo importante traguardo stagionale: con tre giornate d’anticipo il Volley Pescara 3 si è guadagnato uno dei quattro posti disponibili per la Coppa d’Abruzzo.

Il cammino fin qui intrapreso parte da lontano. La società infatti negli ultimi anni ha deciso di puntare con forza sul settore giovanile, divenuta una fonte preziosa di talenti in grado di affrontare le sfide di un campionato pieno di insidie come quello della serie C: sono infatti diverse le risorse giovani che coach Bruno Mazzucato, supportato dal suo vice Mario Antonellis, ha deciso di mettere a servizio di una squadra già dotata di un tasso tecnico importante grazie alle sue giocatrici più esperte, da anni in forza al Volley Pescara 3.

La squadra è così composta:

Palleggiatrici: Alice di Francesco / Sofia Di Girolamo

Schiacciatrici: Carla Ronzitti / Francesca Barbetta / Debora Terenzi / Alessia Donatelli

Centrali: Giulia Colatriano / Lisa Lovecchio / Lucrezia Ceroni

Opposti: Chiara Cocco / Roberta Contaldo

Liberi: Marianna Caravaggio / Marta Rinaldi / Francesca Rajola.

“Sapevo che ne avremmo vinte tante di partite ma addirittura 10 su 10 prima della sosta natalizia sinceramente non me l’aspettavo. – Ha dichiarato Bruno Mazzucato, coach del Volley Pescara 3 – Un risultato importante considerando soprattutto la forza delle avversarie e le difficoltà in trasferta con formazioni tradizionalmente forti in casa come Torrevecchia, Teramo, L’Aquila e oggi anche Giulianova. Sono contentissimo per la mia squadra, perché tutte le atlete stanno dando il massimo. Ho la fortuna di avere ragazze che hanno sposato in pieno la mia filosofia, basato sul lavoro, sull’impegno mentale e sul metodo, a cui credo di dare costanza e continuità ogni settimana. Oltre al risultato per me è importante il come facciamo alcune cose, che se fatte bene poi poterà i frutti sperati. Abbiamo un bel tesoro da custodire che non è la vetta della classifica, ma un gruppo di ragazze che giorno dopo giorno va sempre più consolidandosi, e sono sicuro, dopo un po’ di meritato riposo, che dal 2 gennaio ci rimetteremo a lavoro triplicando le energie e pensando come fatto fino ad oggi ad una partita alla volta”.

“Non sono stupito di quanto fatto in questa prima frazione di campionato – ha affermato Giovanni Mariotti, General Manager del Volley Pescara 3 – La società è soddisfatta del lavoro svolto dallo staff tecnico e delle sue atlete che hanno dimostrato e dimostrano ogni giorno attaccamento a questa maglia. Rimaniamo con piedi per terra, ma non ci nascondiamo neanche. Conosciamo il nostro potenziale e vogliamo regalare una bella soddisfazione ai nostri tifosi”.