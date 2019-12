Sigel, che rischio! Roma rimonta dallo 0-2, ma non basta: Marsala la spunta al tie break

La Bartoccini Gioiellerie Perugia perde al PalaEvangelisti per 0-3 contro il Volley Soverato in un incontro durato 70 minuti. Niente da fare per le magliette nere di coach Fabio Bovari che hanno cercato di tenere testa alle avversarie ma che restano a quota 14 punti in classifica. Per le perugine la migliore in campo è stata Vittoria Repice, unica ad avere chiuso in doppia cifra (15 punti) con le percentuali del 100% in difesa e del 67% in attacco. […]