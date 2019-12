Volley Soverato: big match a Pinerolo. Fischio d’inizio alle ore 16

Di Redazione

È senza dubbio il big match della quarta giornata di ritorno della regular season quello che domenica, alle ore 16, si disputerà a Pinerolo tra le padrone di casa dell’Eurospin e il Volley Soverato. Di fronte, seconda e terza e in classifica del girone A, divise solamente da un punto (25 per le piemontesi, 24 punti per le calabresi del presidente Matozzo); si tratta, dunque, di una sfida molto importante per entrambe le squadre che fino ad oggi stanno disputando una stagione positiva, restando dietro solamente alla capolista Marignano.

Il Soverato di coach Napolitano, nelle ultime settimane, ha rosicchiato punti importanti a Pinerolo e, domenica, per Repice e compagne si presenterà la grande occasione di raggiungere e, addirittura, superare le ragazze di coach Marchiaro. Non sarà di certo imprese semplice per le “cavallucce marine” che comunque sono consapevoli di poter fare bene contro la vice capolista. Anche Pinerolo avrà i suoi problemi nell’affrontare il Soverato che è reduce da cinque successi consecutivi, l’ultimo dei quali al tie break in casa contro Sassuolo.

La squadra delle ex di turno Boldini e Bertone, invece, arriva dalla sconfitta di Marignano contro la battistrada del girone e, certamente, vorrà riscattarsi immediatamente oltre che vorrà cercare la rivincita del ko subito in Calabria nel match ci andata. Si assisterà ad un match incerto, equilibrato, dove ad avere la meglio sicuramente sarà la squadra che commetterà meno errori in campo e dimostrerà più costanza durante la partita.

Al palazzetto dello sport di Pinerolo sono attesi anche tifosi calabresi residente al nord che inciteranno le biancorosse in questa sfida delicata e importante. Pinerolo e Soverato sono alla ricerca di quei punti necessari a blindare l’accesso alla “pool promozione” dove, ricordiamo ancora, ci saranno le prime cinque della classifica alla fine della regular season. Mason e compagne stanno preparando, come sempre, il match a dovere senza lasciare nulla di intentato e avendo studiato bene le avversarie di turno. Sarà l’ultimo match prima di Natale, il penultimo del 2019, e il Soverato vuole dare continuità ai suoi risultati per continuare a muovere la classifica.

Fischio d’inizio, ricordiamo, anticipato di un’ora, alle 16, con direzione arbitrale affidata alla coppia Giglio Anthony – Armandola Cesare.

(Fonte: comunicato stampa)