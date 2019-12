Manca una settimana all’inizio dell’11a edizione della Moma Winter Cup: 183 formazioni si sfideranno nella cornice di Modena

Di Redazione

Si alzerà tra una settimana esatta il sipario sull’undicesima edizione della Moma Winter Cup, il torneo giovanile più bello d’Europa che ancora una volta porterà a Modena e Provincia un numero incredibile di partecipanti, con 183 formazioni che si daranno battaglia per raggiungere le Finalissime del Pala Panini .

Tutte le delegazioni hanno già ricevuto il programma personalizzato della tre giorni, col dettaglio della logistica per quanto riguarda gare, alloggio e pasti. Da oggi sono anche on-line, sul sito della manifestazione, i calendari ufficiali delle sei categorie che si fronteggeranno su oltre 60 campi di gara.

La Scuola di Pallavolo Anderlini, da sempre impegnata nello sviluppo della pallavolo giovanile, nel corso degli ultimi anni ha recepito una crescente domanda da parte di altre realtà pallavolistiche nazionali ed internazionali di poter entrare in contatto diretto con essa, non solo con collaborazioni mirate alle diverse esigenze, ma anche con la possibilità di partecipare alle manifestazioni da essa organizzate.

Da questa esigenza è nata l’idea della Moma Winter Cup, manifestazione che coinvolge ben sei categorie tra maschile e femminile.

La Moma Winter Cup 2019, che raggiunge l’undicesima edizione, sarà in programma dal 27 al 29 dicembre, e coinvolgerà le categorie Under 14, Under 16 e Under 18 sia in campo maschile che in campo femminile.

La prima edizione, svoltasi nel dicembre 2009, ha radunato 82 squadre provenienti da nove paesi europei per un totale di oltre 1200 tra atleti, tecnici e dirigenti, oltre che numerosi amici ed addetti ai lavori. Il grande successo ottenuto ha fatto sì che un numero ancora maggiore di team chiedesse di partecipare alla tre giorni, raggiungendo così il numero record di 108 squadre nel dicembre 2010.

Il grande successo di partecipanti non si ferma qui: l’anno successivo sono ben 128 le squadre al via, che diventano 136 nel dicembre 2012, 153 nell’anno 2013, 166 nell’anno 2014, 183 nel 2015, 189 nel 2016, sino al record di 208 formazioni al via nel dicembre 2017, con oltre 3500 iscritti e un totale di 683 partite disputate su 68 campi di gioco disseminati nei Comuni di Modena, Sassuolo, Spilamberto, San Cesario, Formigine, Fiorano, Castelnuovo Rangone, Maranello, Castelfranco Emilia, Nonantola, Carpi e Soliera.

Venerdì 27 dicembre 2019

A partire dalle ore 9.00: check-in delle delegazioni presso Palanderlini , Via Mario Vellani Marchi 106, Modena

delle delegazioni presso , Via Mario Vellani Marchi 106, Modena Ore 14.30: inizio gare

A partire dalle ore 19.00: cena presso i Ristoranti/Self Service convenzionati per le categorie Under 16 maschile e femminile

Ore 19.30 inizio Moma Winter Party per le categorie Under 14 maschile e femminile (presso Pol. Modena Est, via Indipendenza 25 – Modena) e Under 18 maschile e femminile (presso Vox Club, via Vittorio Veneto 13 – Nonantola (Mo))

Sabato 28 dicembre 2019

Ore 09.00: inizio delle gare in programma nella mattinata

A partire dalle ore 11.30: pranzo presso i Ristoranti/Self Service convenzionati

Ore 15.00: inizio delle gare in programma nel pomeriggio

A partire dalle ore 19.00: cena presso i Ristoranti/Self Service convenzionati per le categorie Under 14 e Under 18 maschili e femminili

Ore 19.30 inizio Moma Winter Party per le categorie Under 16 maschile e femminile (presso Vox Club, via Vittorio Veneto 13 – Nonantola (Mo))

Domenica 29 dicembre 2019

Ore 09.00: inizio delle gare in programma nella mattinata

A partire dalle ore 11.30: pranzo presso i Ristoranti/Self Service convenzionati

Ore 15.00: presso il PalaPanini, in Viale dello Sport a Modena, inizio delle Finali in programma nel pomeriggio

in Viale dello Sport a Modena, inizio delle Finali in programma nel pomeriggio Ore 17.30 circa: cerimonia di premiazione e chiusura della manifestazione a cui sono tenute a presenziare le delegazioni ufficiali di tutte le squadre partecipanti

(Fonte: comunicato stampa)