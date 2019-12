La Vero Volley Monza ospita Padova al PalaYamamay di Busto Arsizio

Di Redazione

Tredicesima e ultima giornata del girone di andata della SuperLega Credem Banca 2019-2020 casalinga per la Vero Volley Monza di Fabio Soli. Domani, sabato 21 dicembre, alle ore 18.00 (diretta Rai Sport + HD), sarà infatti il PalaYamamay di Busto Arsizio, per l’ultima volta in questa stagione campo amico dei monzesi, pronti a rientrare alla Candy Arena già dai prossimi giorni per allenarsi, ad ospitare la gara della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley contro la Kioene Padova.

Pomeriggio di grande intensità alle porte per Beretta e compagni, consci che i punti in palio domani contro i patavini saranno pesanti in chiave Del Monte®Coppa Italia. Al momento, infatti, i rossoblù sono fuori dalle prime otto della graduatoria ed hanno bisogno di una vittoria da tre punti per superare Padova in classifica ed entrare nel tabellone della coppa nazionale. Nel caso di vittoria da due punti contro i veneti, invece, la Vero Volley Monza dovrà sperare in una sconfitta senza punti di Verona contro Milano. Di fronte alla Vero Volley Monza arriverà una Kioene Padova motivata, reduce da due vittorie (Latina 3-1 e Milano 3-2), entrambe casalinghe, e tre sconfitte (Ravenna 3-0, Piacenza 3-2 e Civitanova 3-0, quest’ultima rimediata in Veneto).

Intanto, dando uno sguardo ai numeri, la Vero Volley ha totalizzato 668 punti (nono posto, prima Perugia con 760), 57 ace (nono posto, prima Modena con 88) e 89 muri (quinto posto, prima Ravenna con 107). A livello individuale Kurek è il miglior realizzatore della Vero Volley Monza con 214 punti (secondo in classifica generale dietro Abdel-Aziz di Milano, primo con 267 punti). Il top ace è Dzavoronok (17, ottavo in graduatoria, primo Leon di Perugia con 30 battute vincenti), mentre il migliore a muro è Beretta (18, sedicesimo in classifica, primo Solè di Verona con 28).

Diciotto i precedenti , di cui 11 in SuperLega e 7 in Serie A2, con 7 successi Monza e 11 Padova.

Le dichiarazioni del prepartita, Gianluca Galassi (centrale Vero Volley Monza): “Contro Padova sarà una sfida non semplice. Veniamo da una sconfitta a Vibo Valentia e vogliamo rifarci subito. Abbiamo preparato bene in settimana la gara contro i veneti perché sarà decisiva per entrare tra le prime otto al termine del girone di andata e di conseguenza nel tabellone della Del Monte Coppa Italia: nostro primo obiettivo stagionale. Abbiamo un gioco con molti alti e bassi purtroppo. Dobbiamo cercare di essere più continui e lineari: con Sora ci è riuscito, con Vibo no. Cercheremo per questo di tornare a giocare una bella pallavolo per portarci a casa tre punti fondamentali”.

(Fonte: comunicato stampa)