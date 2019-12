La Delta Informatica ospita Baronissi. Pronta Vianello in sostituzione di Moro

Di Redazione

Testacoda al Sanbàpolis. Domenica, con fischio d’inizio anticipato alle 15.30, la capolista Delta Informatica Trentino ospiterà nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie A2 il fanalino di coda P2P Smilers Baronissi, formazione che chiude la graduatoria del girone B con cinque punti conquistati nelle prime dodici gare stagionali. Sono invece 32 i punti in classifica delle gialloblù, in vetta con cinque lunghezze di vantaggio su Ravenna e sette su Mondovì.

Obiettivo tre punti, quindi, per Moncada e compagne che puntano a confermare la propria leadership e a trascorrere un Natale sereno prima dell’impegnativa doppia trasferta del 26 e 29 dicembre sui parquet di Montecchio Maggiore e Macerata. Punto di forza del sestetto campano è l’opposto Krystle Amanda Esdelle, giocatrice di Trinidad e Tobago dotata di ottime doti nel fondamentale dell’attacco.

QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO. Dopo il prezioso successo ottenuto al PalaRuffini di Torino la squadra si è allenata regolarmente agli ordini di Matteo Bertini, con la sola eccezione di Ilenia Moro: il libero della Delta Informatica sta superando il lieve infortunio alla schiena accusato di recente ma non è da escludere la possibilità che Bertini riproponga la staffetta vista all’opera in Piemonte con il secondo libero trentino Vittoria Vianello. “Non ci sono partite più o meno difficili – spiega l’allenatore gialloblù Matteo Bertini – ogni gara mette in palio tre punti importantissimi che porteremo con noi nella pool promozione, motivo per cui dobbiamo affrontare la gara con grande attenzione e concentrazione, indipendentemente dall’attuale classifica nostra e di Baronissi. Mi aspetto una prova di maturità da parte della squadra, che dovrà confermare i progressi mostrati a Torino, soprattutto nel fondamentale dell’attacco. Sarà importante approcciare nel modo giusto la partita, senza sottovalutare la squadra avversaria”.

QUI P2P SMILERS BARONISSI. La Polisportiva 2 Principati di Baronissi è una realtà giovane del panorama pallavolistico nazionale. Nell’estate del 2017, dopo un torneo di B1 al di sotto delle aspettative chiusosi con la retrocessione in B2, la società campana ha acquistato dalla Robur Costa Ravenna il titolo per partecipare al campionato di A2, torneo disputato nelle ultime due stagioni: lo scorso anno la P2P non si è qualificata per la pool promozione, chiudendo al terzo posto la pool salvezza. Due anni fa, invece, le campane hanno terminate la regular season in dodicesima posizione guadagnandosi una tranquilla salvezza. In estate numerosissime le novità con la rosa ricostruita praticamente da zero: gli arrivi più significativi sono stati quelli della regista De Lellis (da Chieri, A1), della schiacciatrice Bartesaghi (da Brescia, A1) e della centrale Martinuzzo (da Martignacco, A2), oltre ad Esdelle e Norgini, giunte a campionato iniziato.

I PROBABILI SESTETTI. Con la rosa al completo Bertini dovrebbe affidarsi inizialmente al sestetto tipo, con Moncada in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro. L’unico dubbio riguarda il ruolo di libero con Moro e Vianello in ballottaggio. Leonardo Barbieri, giunto sulla panchina di Baronissi a metà ottobre, dovrebbe rispondere con De Lellis al palleggio, Esdelle opposto, Bartesaghi e Marianna Ferrara (o Panucci) schiacciatrici, Travaglini e Martinuzzo al centro e Norgini (o Martina Ferrara) libero.

CURIOSITÀ. Sono tre i precedenti ufficiali tra Delta Informatica Trentino e P2P Baronissi. Due anni fa le squadre si sfidarono in regular season e Trento ottenne due vittorie, in tre set al Sanbàpolis e al tie break nel match di ritorno in Campania. Il terzo precedente ufficiale si riferisce alla gara d’andata, anche in questo caso vinta dalla formazione gialloblù in tre parziali. Non sono presenti ex nelle rose delle due squadre.

COSÌ ALL’ANDATA. Nella sfida valida per la quarta giornata d’andata, disputata a Baronissi, la Delta Informatica Trentino si è imposta in tre soli set, trascinata al successo dai 17 punti personali di Piani.

L’INIZIATIVA. In occasione della partita di campionato contro Baronissi sarà allestito all’ingresso del palazzetto di Sanbàpolis uno stand di solidarietà curato dalla sezione di Trento della Croce Rossa Italiana, che proporrà la vendita di panettoni natalizi con raccolta fondi a scopo benefico.

ARBITRI. I direttori di gara del match tra Delta Informatica Trentino e P2P Smilers Baronissi saranno Alessandro Somansino e Matteo Selmi.

MEDIA. Chi non potrà seguire la gara dagli spalti di Sanbàpolis potrà farlo tramite internet. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo (www.legavolleyfemminile.it). La Lega Pallavolo offre inoltre la pratica e utilissima applicazione “Livescore Lega Volley Femminile” grazie alla quale si possono seguire i risultati in diretta di tutte le partite. Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Informatica Trentino; sul canale Youtube ufficiale della Trentino Rosa potrete seguire la diretta streaming della partita.

