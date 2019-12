Domenica ultima trasferta del 2019 per l’Imoco Volley sul campo de Il Bisonte Firenze

Di Redazione

12° giornata di campionato per l’Imoco Volley che domenica 22/12 sarà di scena al Mandela Forum di Firenze contro Il Bisonte alle ore 17.00. L’Imoco Volley domenica ha vinto al Palaverde (3-0 vs Chieri) la sua 10° partita sulle 11 giocate ed è prima con è ancora prima in classifica con 30 punti. La squadra di coach Caprara è reduce dal ko (3-0) subito sul campo della Lardini Filottrano, ed è attualmente al 6° posto a pari merito con Monza a quota 18 punti con 6 vinte e 5 perse.

I precedenti tra le due squadre vedono Conegliano in vantaggio 12-3 su il Bisonte nei 15 match giocati finora tra i due club.

Arbitri: Braico e Sobrero

Media: diretta in video sul web (gratuita) su LVF TV e PmgSport.it; aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Imoco Volley.

Ex: Indre Sorokaite prima di trasferirsi all’Imoco Volley l’estate scorsa, ha vestito dal 2016 al 2019 la maglia de Il Bisonte. La statunitense Chiaka Ogbogu ha giocato con Firenze da gennaio a maggio del 2018.

Coach Daniele Santarelli: “Partiamo per l’ultima trasferta dell’anno di questo finale di 2019 sempre “on the road” per noi, e ci teniamo a chiudere in bellezza questo ultimo rush finale che ci vede domenica a Firenze e poi il giorno di Santo Stefano a casa nostra con Busto. Prima di tirare il fiato dobbiamo fare l’ultimo sforzo, a cominciare da questa prima sfida sul campo del Bisonte. Le nostre avversarie stanno facendo un buon campionato, non deve ingannare l’ultimo risultato di Filottrano. Hanno alternative importanti e giocatrici di esperienza, dovremo giocare una partita partita essenziale per continuare il nostro momento positivo. Finalmente in settimana abbiamo potuto fare tre allenamenti “veri”, cosa che non ci capitava da tempo, la squadra sta bene fisicamente e mentalmente siamo in un buon periodo, quindi guardiamo con fiducia al match in Toscana. Il 26 è già tutto esaurito? Intanto pensiamo a Firenze, ma questa è un’altra testimonianza dell’affetto incredibile del nostro pubblico, giocheremo per dare loro un’altra bella soddisfazione e chiudere bene il 2019 in queste ultime due partite.”

(Fonte: comunicato stampa)