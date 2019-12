Champions League maschile: riscatto Zenit Kazan, Tours corsaro a Lisbona

Di Redazione

Terzo turno della fase a gironi di Champions League maschile nel segno delle squadre italiane, con vittorie nette per Cucine Lube Civitanova, Sir Sicoma Monini Perugia e Trentino Itas. Tra gli altri risultati spiccano il ritorno al successo dello Zenit Kazan, che espugna in rimonta il campo dell’Halkbank con 26 punti di uno scatenato Mikhaylov, e del Kuzbass Kemerovo, che anche senza Poletaev passa in quattro set a Berlino. Nel girone di Perugia, colpo esterno del Tours a Lisbona (19 punti di Egleskalns).

La Champions tornerà di scena dal 28 al 30 gennaio 2020, ma in precedenza si giocheranno i due recuperi: Zenit Kazan contro Jastrzebski Wegiel il 18 gennaio e il derby tra Civitanova e Trento il 26 gennaio.

LA SITUAZIONE

Pool A: Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul-Cucine Lube Civitanova 1-3 (15-25, 19-25, 25-20, 17-25); Trentino Itas-Jihostroj Ceske Budejovice 3-0 (25-11, 25-16, 25-21). Classifica: Civitanova* 6, Trento* 5, Ceske Budejovice 2, Fenerbahce 2. Prossimo turno: Civitanova-Ceske Budejovice mar 28/1 ore 20.30; Fenerbahce-Trento gio 30/1 ore 16.

Pool B: Berlin Recycling Volleys-Kuzbass Kemerovo 1-3 (17-25, 23-25, 25-19, 19-25); Fakel Novy Urengoy-ACH Volley Ljubljana 3-1 (24-26, 25-20, 25-19, 25-16). Classifica: Kuzbass 7, Fakel 6, Berlin 3, Ljubljana 2. Prossimo turno: Kuzbass-Ljubljana mer 29/1 ore 13; Berlin-Fakel mar 28/1 ore 19.30.

Pool C: Halkbank Ankara-Zenit Kazan 1-3 (26-24, 23-25, 20-25, 22-25); Jastrzebski Wegiel-VC Greenyard Maaseik 3-0 (25-17, 25-20, 25-21). Classifica: Jastrzebski* 6, Maaseik 4, Zenit* 4, Halkbank 1. Prossimo turno: Zenit-Maaseik mer 29/1 ore 17; Halkbank-Jastrzebski mer 29/1 ore 16.30.

Pool D: Verva Varsavia Orlen Paliwa-Sir Sicoma Monini Perugia 1-3 (17-25, 25-23, 21-25, 24-26); Benfica Lisbona-Tours VB 1-3 (20-25, 25-20, 22-25, 18-25). Classifica: Perugia 9, Varsavia 3, Benfica 3, Tours 3. Prossimo turno: Perugia-Tours mer 29/1 ore 20.30; Varsavia-Benfica mer 29/1 ore 19.

Pool E: VfB Friedrichshafen-Zaksa Kedzierzyn Kozle 0-3 (23-25, 22-25, 20-25); Vojvodina NS Seme Novi Sad-Knack Roeselare 2-3 (21-25, 20-25, 25-22, 25-22, 12-15). Classifica: Zaksa 9, Roeselare 5, Friedrichshafen 3, Vojvodina 1. Prossimo turno: Zaksa-Roeselare mar 28/1 ore 18; Friedrichshafen-Vojvodina mer 29/1 ore 20.

(fonte: Cev.eu)