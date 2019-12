B2 Femminile: Icom C88 Volley Cisterna in trasferta ad Olbia

Di Redazione

Direzione Olbia per la Icom C88 Volley Cisterna, che dopo il turno di riposo, giocherà la decima giornata del girone H in terra sarda. Trasferta ad Olbia che arriva dopo la pausa nella nona giornata, Orsi e compagne hanno potuto sfruttare il riposo per godersi un po’ di meritato riposo e per preparare con il coach Saccucci la gara.

Bene finora, ottimi segnali dopo la sfida nel derby, ora c’è bisogno di un’altra bella prova del gruppo per battere Pallavolo Olbia, attualmente a metà classifica nel girone con dieci punti. Nell’ultima giornata, la squadra sarda, sotto la guida di Ilaria Podda, ha sconfitto al Palacarucci il Volley Terracina con il punteggio di 3-0.

Icom, dopo il turno di riposo è terza e mantiene i due punti di distanza dal Volleyrò e punterà a chiudere in bellezza questo 2019. La squadra cisternese sta lavorando molto bene e con serenità in palestra ed i risultati ne sono la prova. Il cammino è però ancora lungo e non bisogna distrarsi. Abbiamo fatto il punto con Martina Vaccarella, alla vigilia del match.

Ciao Martina, con il turno di riposo, le pile sono cariche? “Sono sempre cariche, anche se diciamo che approfittiamo un po’ di questi turni di riposo per ricaricarle al meglio, per iniziare poi la settimana dopo con grande energia”.

La distanza in classifica tra Icom C88 e Pallavolo Olbia vi rende più tranquille? “Assolutamente no. Come ho sempre detto la distanza in classifica non conta mai e soprattutto i punti di differenza. Ogni partita è sempre a se”.

Arrivano molti complimenti sul gioco della Icom C88, qualche segreto da svelare? “Noi ringraziamo molto. Ci fa piacere che anche le altre persone vedano del buono che c’è. Cerchiamo sempre di esprimerci al massimo e di far vedere quanto lavoro facciamo in palestra”.

Quanto è ingiusto andare in Sardegna con questo freddo? “Ingiustissimo. In Sardegna si va quando fa caldo ovviamente ma purtroppo non decidiamo noi, alla fine non dobbiamo andare al mare ma andare lì, vincere e ritornare così da passare anche il Natale con il sorriso”.

Gara prevista per domani, alle ore 15:30, presso il Paladeiana di Olbia.

(Fonte: comunicato stampa)