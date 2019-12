Piacenza prova l’ultimo assalto alla Coppa: “Per noi è come una finale”

Di Redazione

Nella volata per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia maschile c’è anche la Gas Sales Piacenza. Per sperare ancora, agli emiliani serve una particolare combinazione di risultati (sconfitte di Padova e Verona), ma soprattutto la vittoria sul campo di una Top Volley Cisterna in cerca di riscatto. Chi sicuramente ci crede ancora è Hristo Zlatanov: “Finché la matematica ci lascia una speranza – dice il direttore generale della Gas Sales in un’intervista a Libertà – abbiamo il dovere di inseguire la qualificazione. Dobbiamo però solo guardare nel nostro campo e cercare di fare risultato pieno a Cisterna, ci deve interessare solo quello“.

Ottenere una vittoria da tre punti nel Lazio non sarebbe un’impresa banale, anche perché la Gas Sales non ne ha ancora festeggiata una in stagione. Zlatanov però minimizza: “Le partite che dovevamo vincere le abbiamo vinte. Stiamo rispettando le aspettative che noi in società avevamo a inizio stagione. Al limite, l’anomalia dell’attuale classifica è che Monza, con sole tre vittorie e otto sconfitte, è davanti a noi di due lunghezze. Come neopromossa, aver vinto cinque gare e avere la possibilità di chiudere l’andata con vittorie e sconfitte in uguale numero sarebbe ottimo“.

Sulla partita con Cisterna, dunque, il dg piacentino non ha dubbi: “Per noi è una finale e come tale dev’essere giocata. Coltello tra i denti, la volontà è fare punti, ma sarà una gara difficile perché affrontiamo una squadra che in casa gioca bene: l’attuale classifica non rispecchia il suo vero valore“.