La Vero Volley Monza scalda i motori in vista della sfida contro Padova

Di Redazione

Doppia seduta di grande intensità, seconda della settimana, per la Vero Volley Monza di Fabio Soli. Reduce dalla sconfitta contro Vibo Valentia rimediata in Calabria, Beretta e compagni hanno spinto molto sull’acceleratore negli ultimi tre giorni per farsi trovare pronti alla gara di sabato 21 dicembre, fissata alle ore 18.00, al PalaYamamay di Busto Arsizio, contro la Kioene Padova.

Essendo l’ultima giornata di andata della SuperLega Credem Banca, quella contro i veneti assume i connotati di una sfida decisiva, in casa Monza, per centrare, per la quinta stagione consecutiva, un posto nel tabellone della Del Monte Coppa Italia. La prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley ha l’obbligo di vincere da tre punti sperando, in caso di successo da due punti, che Verona non li faccia contro Milano.

Intanto, dando uno sguardo ai numeri, la Vero Volley ha totalizzato 668 punti (nono posto, prima Perugia con 760), 57 ace (nono posto, prima Modena con 88) e 89 muri (quinto posto, prima Ravenna con 107). A livello individuale Kurek è il miglior realizzatore della Vero Volley Monza con 214 punti (secondo in classifica generale dietro Abdel-Aziz di Milano, primo con 267 punti). Il top ace è Dzavoronok (17, ottavo in graduatoria, primo Leon di Perugia con 30 battute vincenti), mentre il migliore a muro è Beretta (18, sedicesimo in classifica, primo Solè di Verona con 28).

(Fonte: comunicato stampa)