HRK Motta di Livenza a caccia di una vittoria fuori casa

Dopo aver fatto valere la legge del PalaGrassato anche contro l’INVENT VOLLEY San Donà, l’HRK Motta deve affrontare la trasferta di Trento consapevole di avere un ruolino di marcia lontano dalle mura amiche tutt’altro che positivo. Si cerca quella vittoria in trasferta che dopo la prima gara di questo campionato contro Torino manca alla banda Barbon, quella vittoria importante in un turno di campionato che vede i leoni biancoverdi secondi a quota 18 punti a tre lunghezze dalla prima della classe Portoviro e a pari punti proprio con la UniTrento in uno scontro diretto che potrà lasciare solo alla vincente la possibilità (anche se lontana) di insediare il primo posto a Dordei e compagni alla fine del girone di andata.

“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto” (Thomas Jefferson). Certo non è facile capire cosa fare per centrare quella vittoria che da tantissimo manca lontano da Motta, qualcosa che in trasferta l’HRK Motta non ha mai fatto fino ad oggi. Barbon e i suoi ragazzi sanno benissimo però cosa non fare e da quegli errori costruire un successo. Non sarà una missione facile in trentino, la Uni Trento arriva da tre vittorie consecutive (due delle quali maturate in trasferta contro Giban Fano e Goldenplast Civitanova) che come ha dichiarato coach Conci permette di guardare la sfida con Motta con più serenità:”Una bella vittoria, arrivata dopo una settimana per noi molto difficile in allenamento, forse la più complicata dall’inizio stagione. Grazie alle doti di carattere e tecnica siamo riusciti a operare due grandi rimonte nei primi due set, che hanno tagliato le gambe a Torino e permesso di vincere con più tranquillità il terzo parziale. Continuiamo a guardarci le spalle; i risultati odierni hanno determinato un distacco importante dalle ultime tre posizioni della classifica. Questo ci permette di guardare con serenità alla prossima partita contro Motta di Livenza e goderci ogni partita liberi da qualsiasi pressione”.

Di sicuro Trento farà tutto il possibile per centrare il poker e rimanere in scia di Portoviro. Visentin e compagni carichi della vittoria nel derby contro San Donà, che in qualche modo ha fatto digerire l’amaro di Cuneo (ennesima sconfitta fuoricasa), cercheranno a loro volta di trovare i tre punti lontano dalle rive del Livenza per rimanere secondi in questo girone bianco del campionato di serie A3 targato Credem Banca.

Coach Francesco Conci potrebbe confermare la formazione vista nell’ultima giornata di campionato con Pizzini in regia e Magalin opposto, Michieletto (sorvegliato speciale) e Pol schiacciatori, Acuti e Coser centrali con Lambrini libero. Il “Guru” Renato Barbon dovrebbe rispondere con Capitan Visentin al palleggio e Albergati opposto, Saibene e Pinali attaccanti di posto quattro, Zanini e Basso al centro e Lollato libero.

Altra sfida ad alta quota in questo campionato davvero fino qui equilibrato ed emozionante. Anche questa volta non mancheranno tanti supporters biancoverde che seguiranno i leoni in più di 50 per sostenerli con il loro instancabile tifo.

Appuntamento al SanbàPolis di Trento sabato 21 dicembre ore 20.30. Diretta streaming su legavolley.tv.

