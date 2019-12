Champions League Maschile, la Lube passa anche con il Fenerbahce

Di Redazione

In attesa di recuperare la prima giornata contro l’Itas Trentino, match in programma il 26 dicembre all’Eurosuole, la Lube Civitanova conquista la sua seconda vittoria esterna consecutiva e volta a quota 6 nel Pool A di Champions League maschile: battuto in trasferta il Fenerbahce per 1-3 (15-25, 19-25, 25-20, 17-25), una partita sostanzialmente dominata dalla squadra di De Giorgi che dopo aver giocato al massimo i primi due set ha concesso il terzo, anche per qualche errore di troppo per poi giocare in scioltezza e dominare anche il quarto.

Match che si chiude in un’ora e quaranta minuti. Leal miglior realizzatore con 15 punti, 12 palloni a terra per Simon, colonna portante di un muro che ha fatto la differenza (5-11).

(Fonte: CEV)