Riparte il Beach delle giovanili Millenium. Novità: anche le atlete esterne potranno partecipare

Di Redazione

Il corso, al secondo anno, si terrà presso la struttura al coperto Beach Land di Mazzano (BS). Il ciclo didattico, redatto da Matteo D’Auria,

Coordinatore Tecnico e supervisore, e curato da coach Gabriele Montano, si svilupperà in dieci lezioni tutti i Martedì dalle 18,30 alle 20,00. Il 7 di Gennaio sarà una prima lezione di prova, dalle 17:00 alle 20:00 su due turni, durante la quale tutte le atlete che vorranno avranno l’opportunità di provare; dalla settimana successiva partirà, invece, il corso vero e proprio.

L’attività invernale è aperta alle atlete delle annate 2002, 2003, 2004 e 2005 (gruppi Under 16 e Under 18), da Maggio in poi e durante l’estate Volley Millenium proporrà dei corsi all’aperto per le fasce d’età Under 16 e Under 18 ma anche Under 13 e Under 14 al fine di creare delle coppie che possano rappresentare la società bresciana ai Campionati Italiani Giovanili durante l’estate 2020.

La grande novità del 2020 è la decisione della società bresciana di aprile il corso di Beach Volley sia invernale che estivo alle atlete giovanili di altre società, previa autorizzazione del team di appartenenza e esibizione del certificato medico in corso di validità.

Per info inviare una email a segreteria@milleniumbs.com

“Nella convinzione che la pratica dei due sport formi atlete migliori – sottolinea Matteo D’Auria– Millenium si ripresenta anche quest’anno sulla sabbia. Lo sviluppo degli incontri sarà composto da una prima parte dove si cureranno le tecniche di gioco della fase side out (ricezione, alzata e attacco) per arrivare al gioco; successivamente introdurremo anche le tecniche di gioco della fase break (battuta, muro, difesa e contrattacco)”

“La scorsa stagione – commenta Lucrezia Catania, responsabile del Settore Giovanile Millenium– abbiamo avuto grandi soddisfazioni dal settore Beach. Una pioggia di convocazioni per gli allenamenti e i tornei di beach volley in preparazione del Torneo dei Territori (Brescia) e delle Regioni (Lombardia) ci hanno dato la conferma del buon lavoro svolto con il beach indoor durante l’inverno e la primavera.

La ciliegina sulla torta è stato l’oro al Trofeo dei Territori di Chiara Sala, atleta giovanile Millenium e la sua convocazione ad un collegiale della Nazionale Juniores di beach. Il 4×4 estivo ci ha regalato una medaglia per ogni tappa e il titolo di Scudetto Sand Volley 4×4, infine le atlete 2×2 hanno ben figurato nei tornei Beach 1 e nelle tappe estive degli Assoluti.”

(Fonte: comunicato stampa)