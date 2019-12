Marsala Volley approda tra i bambini del reparto pediatrico

Di Redazione

Rientra tra le attività nel sociale svolte dal Marsala Volley la visita di oggi della Prima Squadra al reparto pediatrico dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. “Doniamo un sorriso” è l’iniziativa nata da un’idea di Salvo Eros Faxy del gruppo del tifo organizzato “Gli Irriducibili” in collaborazione con il Marsala Volley. In un clima armonico di festa tra i piccoli degenti della pubblica struttura ospedaliera è avvenuta l’attesa consegna dei pacchi-dono con la presenza rilevante della Squadra di A2 e che ha visto “Toylandia Giocattoli” avere un ruolo chiave per la realizzazione e la riuscita dell’evento per “avere regalato un momento di spensieratezza ai bambini lì ricoverati e quanti in attesa di ricovero”. Ad accogliere “Gli Irriducibili” e tutti i partecipanti, la vicedirettore sanitario, d.ssa Francesca Fragone, il primario del reparto, dott. Peppino Clemente e l’aiuto dott. Gaspare Amato.

In rappresentanza del Marsala Volley è intervenuta la Responsabile Comunicazione & Marketing, Rossana Giacalone, che ha ringraziato di vivo cuore per l’ospitalità il primario del reparto, dott. Peppino Clemente, l’aiuto dott. Gaspare Amato, la caposala, i genitori interventuti, il personale infermieristico, e il vicedirettore sanitario, d.ssa Francesca Fragone. Proprio la d.ssa Fragone, nei saluti alla allegra comitiva, si è soffermata sull’”importanza dell’attività motoria per il benessere dei bambini”. Un consiglio da chi il nostro sport l’ha praticato (la dottoressa è una ex pallavolista di Partinico, ndr). Consegna di regali, quali giochi, affidata ad un Babbo Natale in carne e ossa a due membri de “Gli Irriducibili”, tra cui il capotifoso Eros Salvo Faxy. A conclusione dell’incontro il reparto di Pediatria ha allestito un rinfresco, con panettone e brindisi finale per la soddisfazione di tutti.

Ricordiamo che la raccolta fondi “Doniamo un sorriso” è stata promossa da “Gli Irriducibili” alla Palestra “Fortunato Bellina” di Marsala in occasione della gara di campionato nazionale A2 tra Sigel Marsala Volley e Roana H.R.Volley Macerata svoltasi l’8 dicembre scorso.

Un contributo esterno, al di fuori del contesto “pallavolo”, per la raccolta doni è stato fatto avere da “Gli Irriducibili” in favore dei bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Marsala” dai membri del gruppo fb “Semu i megghiu”, dagli amici di “Happy days” avente per riferente Ivana Mannone ed infine dalla regione Marche con Fabiola Valentini di Pedaso/Altidona e Pamela Vagnoni di Porto San Giorgio, le quali hanno fatto dono delle bambole “Pigotta” dell’Unicef.

(Fonte: comunicato stampa)