Gibam Virtus Fano, Sorrenti si presenta: “La mia prima volta nelle Marche”

Di Redazione

E’ stato presentato in mattinata presso il punto vendita King Sport di Fano il nuovo acquisto della Gibam Fano che si aggregherà in giornata al gruppo per sostenere il primo allenamento. Si tratta del ventitreenne calabrese Mattia Sorrenti, classe ’96, alto 1.98, proveniente dalla Pallavolo Sabaudia con cui ha disputato la prima parte della stagione ad una media di oltre dieci punti a partita. Di ruolo schiacciatore, Sorrenti andrà a dar man forte al trio Tallone-Ozolins-Bulfon già a partire da domenica prossima:

“Sono molto contento di questa scelta – afferma il neo schiacciatore virtussino Sorrenti – di Fano ne hanno parlato bene tutti, piazza importante ed ambiziosa. Per me è la prima esperienza in un club marchigiano, non lontano da qui ho giocato ad Ortona e Morciano. Sono abituato a viaggiare, fin dall’età di 15 anni ho cominciato a girare l’Italia crescendo non solo a livello tecnico ma anche come persona”.

Nelle ultime gare a Sabaudia Mattia Sorrenti si era distinto soprattutto in fase offensiva, dimostrando una certa crescita dall’inizio della stagione: “A Fano vorrei fare meglio – conclude il calabrese – ormai per me l’esperienza di Sabaudia rappresenta il passato, non vedo l’ora di cominciare a dare il mio contributo per Fano. La Gibam è una squadra combattiva, ne sono testimoni i cinque tie break giocati. Spero che domenica contro Cuneo entreremo in campo con la giusta determinazione in quanto ci troveremo di fronte una squadra esperta e ben attrezzata”.

Molto carico anche Alessio Tallone: “I due punti conquistati domenica a Brugherio e l’arrivo di Mattia – dice lo schiacciatore virtussino – devono essere per noi uno stimolo per fare bene fin dal prossimo turno. Come contro Brugherio, dovremo arginare le individualità di Cuneo e credere nei nostri mezzi fino alla fine”.

(Fonte: comunicato stampa)