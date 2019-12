Trento risponde alle polemiche sulla partita di Natale

Di Redazione

In merito a quanto pubblicato oggi sul blog “Dal 15 al 25” relativamente alla partita Itas Trentino-Consar Ravenna messa in calendario per il 25 dicembre prossimo venturo, Trentino Volley sottolinea come la decisione di giocare il giorno di Natale sia dipesa esclusivamente da un accavallamento di concomitanze del calendario con quello della Serie A di basket e dalle convocazioni delle Nazionali per le qualificazioni olimpiche di gennaio, che, per un certo periodo, avevano costretto la Lega Pallavolo a programmare tutte le partite (e non solo quella di Trentino Volley) proprio per il giorno di Natale.

Tant’è vero che già da fine settembre il calendario apparso sul sito della Lega Pallavolo Serie A riportava il 25 dicembre quale data per la prima giornata di ritorno di regular season. Quando tutto ciò è accaduto, Trentino Volley ha ovviamente lasciato il 26 dicembre a disposizione dei colleghi di Aquila Basket, che già durante questa stagione avevano anticipato diverse date di campionato. Si deve tenere in considerazione che non è sempre semplice trovare corrette soluzioni per le concomitanze dei calendari di due società entrambe impegnate nelle Coppe Europee ed in presenza dell’utilizzo della BLM Group Arena da parte di altre organizzazioni.

Quando la disposizione della CEV, arrivata a metà ottobre, ha consentito lo spostamento del turno di gare nuovamente al 26 dicembre, per Trentino Volley era quindi impossibile ritornare su decisioni già prese ed attuate.

La notizia della diretta tv della partita Trento-Ravenna è arrivata solo in un secondo momento e servirà in parte a “mitigare” il fatto di dover giocare il 25 dicembre. Trentino Volley è perfettamente conscia che il giorno di Santo Stefano rappresenti una buona data per il pubblico, quella che probabilmente non sarà invece il 25 dicembre; pertanto questa situazione non genererà nulla di particolarmente positivo per la Società.

(Fonte: comunicato stampa)