Itas Trentino, domenica si delinea la griglia della Final Eight di Coppa Italia 2020

Di Redazione

I tre punti conquistati domenica sera al PalaCoccia di Veroli hanno consentito all’Itas Trentino di confermare il proprio quarto posto in classifica, senza però riuscire ad avere ancora la certezza matematica di occuparlo al termine del girone d’andata. Il risultato sarebbe importante soprattutto nell’ottica dell’accoppiamento dei quarti di finale di Del Monte® Coppa Italia 2020, a cui accedono le prime otto classificate al giro di boa della regular season di SuperLega UnipolSai 2019/20 e che si giocano in casa dalla squadra con la migliore classifica.

Per poter effettivamente ospitare alla BLM Group Arena la partita ad eliminazione diretta, che si disputerà il 23 gennaio 2020 e che assegnerà un posto alla Final Four di Bologna (22-23 febbraio), la squadra di Angelo Lorenzetti dovrà quindi riuscire a respingere il tentativo di assalto di Milano alla posizione attualmente dai gialloblù, che in classifica vantano due punti in più dell’Allianz.

Il piazzamento dell’Itas Trentino al termine del girone d’andata può variare fra il terzo e quinto posto, considerato che attualmente in classifica Modena conta una sola lunghezza in più di Giannelli e compagni. Tutto si deciderà pertanto nel prossimo turno, in programma domenica 22 dicembre; in quell’occasione la Leo Shoes riceverà la visita di Vibo Valentia, Milano farà tappa a Verona e Trento attenderà Civitanova nel recupero della decima giornata originariamente prevista per l’1 dicembre. Per avere la certezza di essere fra le prime quattro al giro di boa, senza dover guardare ai risultati delle altre, i trentini dovranno vincere con qualsiasi punteggio il loro match. Possibile anche la situazione in cui tutte le tre formazioni concludano l’andata a quota 25; in quel caso Modena conserverebbe la propria posizione, mentre l’Itas Trentino cederebbe la sua solo in caso di successo per 3-0 del lombardi in terra scaligera per peggior quoziente set (seconda discriminante dopo il numero di vittorie in caso di parità di punti).

Fra sei giorni le risposte effettive, determinate dai risultati reali del campo. Prima di quel turno, i gialloblù (che torneranno ad allenarsi nel pomeriggio di martedì dopo un giorno e mezzo di riposo) si concentreranno sulla corsa europea in 2020 CEV Champions League: giovedì 19 dicembre alle 20.30 alla BLM Group Arena arriveranno infatti i cechi dello Jihostroj Ceske Budejovice per la gara valevole per il terzo turno della Pool A (compresa in abbonamento).

