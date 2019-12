La FIPAV Roma fa il pieno di passione: 2000 bambini protagonisti delle 13 feste di Volley S3

Di Redazione

Una passione travolgente, sommato a un entusiasmo senza precedenti. Il risultato? “L’evento condiviso” più grande di sempre.

Il Comitato Territoriale FIPAV Roma ha indetto per domenica 15 dicembre ben 13 feste di Volley S3, dedicate ai bambini e alle bambine, dislocate su tutto il territorio. Hanno partecipato, complessivamente, 2000 piccoli atleti provenienti da Roma, Rieti e da entrambe le province.

A organizzare le feste insieme al CT Roma sono state la Pallavolo Albano Albalonga, l’Aurelio SG, il Volley Cave, l’Energheia, la Fenice Pallavolo, il Volley Formello, il Marino Pallavolo, la Pallavolo Poggio Mirteto, la Pallavolo Pomezia, la Roma7 Volley, l’Ics Santa Lucia, il Sempione Pallavolo e il Vigna Pia, che hanno messo a disposizione i propri impianti di gioco regalando così ai piccoli una mattinata all’insegna del divertimento.

Con l’occasione, tutti i bambini che giocano a pallavolo nelle 250 società del territorio si sono scambiati gli auguri di Natale e molti, in vista della ricorrenza, sono stati accolti da Babbo Natale in persona che ha consegnato i regali. Le feste hanno lanciato ufficialmente la stagione del Volley S3 di Roma – la pallavolo per bambini e bambine in età 5-12 anni – un lungo percorso che proseguirà con il Torneone nelle palestre societarie e si concluderà con l’evento dei Fori Imperiali il prossimo 10 maggio 2020 (11° Memorial Franco Favretto).

La FIPAV Roma le chiama, da tradizione, “feste di apertura” proprio perché danno il via ufficiale a un anno ricco di appuntamenti e di iniziative per i piccoli. “Duemila bambini nelle palestre, insieme ai loro genitori e agli allenatori. Quest’anno abbiamo davvero toccato un record” sono le parole di Claudio Martinelli, presidente della FIPAV Roma.

“Non posso che essere orgoglioso di rappresentare in Italia e nel mondo questo movimento così speciale, fatto di dirigenti appassionati, di istruttori preparati e di bambini e bambine che con i loro sorrisi illuminano le nostre giornate. Grazie a tutti per aver partecipato e grazie alle 13 società che hanno reso possibile questa domenica di festa”.

LE 13 FESTE:

– Società dal 1° al 4° Municipio di Roma: “Festa di apertura Volley S3” dalle 8.45 alle 12.30 al Pala Ferretti – organizzazione: Fenice Pallavolo

– Società dal 1° al 4° Municipio di Roma: “Cento Stelle di Natale – Festa di apertura del Volley S3 nel ricordo di Franco Favretto” dalle 8.45 alle 12.00 all’ITCG Matteucci – organizzazione: Pol. Sempione

– Società dal 5° all’8° Municipio di Roma: “Pallavolo sotto l’albero” dalle 9.45 alle 12.00 all’ITIS Giorgi – organizzazione: Pol. Roma7 Volley

– Società dal 9° al 12° Municipio di Roma: “Festa di apertura Volley S3” dalle 9.15 alle 13.00 al Pallone di via Tajani – organizzazione: Vigna Pia

– Società dal 13° al 15° Municipio di Roma: “Torneo di Natale” dalle 10.15 alle 13.00 al Pala Aurelio – organizzazione: Aurelio SG

– Società di Rieti: “Festa di apertura Volley S3” dalle 9.45 alle 12.30 al Polo Didattico di Rieti – organizzazione: Pallavolo Poggio Mirteto

– Società dei comuni di Albano, Ariccia, Genzano, Castel Gandolfo, Lanuvio e Velletri: “Festa di apertura S3” dalle 9.45 alle 12.00 al Pala Collodi di Albano – organizzazione: Pol. Com. Pallavolo Albano

– Società dei comuni di Ciampino, Colonna, Frascati, Grottaferrata, Marino e Monte Porzio: “Natale in Volley” dalle 9.45 alle 12.30 al palazzetto Cava dei Selci di Marino – organizzazione: Marino Pallavolo

– Società dei comuni di Ardea, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Pomezia, S. Marinella: “Festa di apertura Volley S3” dalle 9.45 alle 12.00 all’IC Orazio di Pomezia – organizzazione: Pallavolo Pomezia

– Società dei comuni di Arsoli, Castel Madama, Fontenuova, Guidonia e Tivoli: “Festa di apertura Volley S3” dalle 9.15 alle 13.00 all’IC Montelucci di Collefiorito – organizzazione: Energheia

– Società dei comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Formello: “Festa di apertura Volley S3” dalle 9.45 alle 12.00 al pallone comunale di Formello – organizzazione: Pol. Volley Formello

– Società dei comuni di Cave, Gallicano, Labico, Poli, San Cesareo, Valmontone, Zagarolo: “Festa di apertura Volley S3” dalle 9.45 alle 12.30 all’SM Metastasio di Cave – organizzazione: Volley Cave Impresit

– Società dei comuni di Fiano Romano, Mentana, Monterotondo, Palombara, Riano, Rignano: “3 passaggi sotto l’albero: 2a edizione” dalle 9.45 alle 13.30 all’IC Pirandello di Fonte Nuova – organizzazione: Ics Volley Santa Lucia

(Fonte: comunicato stampa)