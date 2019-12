Grande prova di carattere per la Sir Safety Conad Perugia che batte 3-1 Modena al PalaBarton

Di Paola Lopez Marchetti

I Block Devils festeggiano la loro settima vittoria consecutiva in campionato, superando i gialloblù in classifica.

Sia Perugia che Modena entrano in campo con la formazione consueta per vivere il remake della finale di Supercoppa dello scorso 2 novembre.

Coreografia speciale per Perugia con i Sirmaniaci che rappresentano Modena sotto forma di Bip Bip e Perugia come Wile Coyote.

La cronaca:

All’inizio si mette in mostra un infuocato Leon che conquista i primi 2 punti per la squadra di casa, con un ace che vola a 126km/h, mentre Modena parte un po’ imprecisa sia in attacco che in battuta (4-2). Leon continua a essere micidiale sul campo avversario, Modena risponde con Anderson e Zaytsev ma il vantaggio è già importante (9-6). Bednorz trascina i suoi (12-8) però Perugia risponde con un Lanza infuriato (14-8) e un lavoro di squadra ottimale in tutti i fondamentali. I gialloblù riescono ad accorciare le distanze ancora con Anderson (15-10), ma Giani comunque non ci sta e chiama i suoi in panchina. Il polacco-cubano mostra la mano pesante e fa esplodere il palazzetto. De Cecco prova anche con Podrascanin che risponde in maniera ottimale per continuare a tenere avanti i suoi (19-14). Zaytsev in battuta mette in difficoltà la ricezione perugina e Heynen fa uso del suo tempo tecnico per tranquillizzare i Block Devils (20-17). Nella volata finale è Perugia che ha la meglio (23-20), ed è Leon, il bomber del primo gioco (10), che firma il 25-20.

È più equilibrato il secondo gioco (3-3) con alcune imprecisioni da enentrambee parti. I padroni di casa iniziano a staccarsi con Leon ancora inarrestabile. Dal campo avversario Zaytsev e Anderson vanno a segno per i gialloblù (7-7). Leon, sempre Leon (8), porta avanti i bianconeri (10-9), ma la partita è ancora punto a punto. Arriva il miglior Bednorz che aiuta a sorpassare e per prima volta Modena è avanti di due (10-12). Errori in battuta per la Sir e alcune imprecisioni in ricezione spingono Heynen a fermare la partita dove Modena ha presso le redini (13-16). Gli emiliani migliorano in difesa e sono più efficaci in attacco, Perugia invece ha perso la bussola (15-19). La squadra ospite gestisce bene il suo vantaggio e con Anderson micidiale chiude il secondo set 25-18 e pareggia la partita.

Avvio del terzo set ancora bilanciato (3-3). Bednorz in battuta trascina i suoi al vantaggio di due (3-5), ma il muro perugini risponde subito (5-5). L’incontro rimane equilibrato con difficoltà al servizio per entrambe le squadre (7-7). Leon va in battuta e rompe l’equilibrio, con due ace a 128km/h e due bombe in attacco riesce a trascinare la sua squadra portandola a +3 (13-10). I bianconeri, con Lanza inarrestabile sia dalle bande che a muro, tornano a dominare il gioco (16-12). I modenesi si mostrano imprecisi e Giani chiede tempo. Leon (7) sfrenato fa alzare il PalaBarton in piedi (19-13), mentre Anderson e compagnia si trovano in difficoltà a chiudere (21-14). Bednorz e Zaytsev si riprendono in battuta e riavvicinano Modena (23-19), ma i padroni di casa chiudono 25-20 il terzo con la firma di Lanza (6).

Quarto parziale che si avvia con lr bombe di Leon al servizio (5-2) e Holt che cerca di trascinare i suoi. Magia di De Cecco con una mano che rialza ancora il pubblico del PalaBarton (6-5), mentre Lanza in battuta porta i Block Devils al 8-6. Il muro perugino è impenetrabile. Situazione confusa in campo che finisce con un cartellino giallo per Atanasijevic, ma il punteggio è ancora a favore di Perugia (10-8). Leon continua a essere inarrestabile e Giani preferisce fermare il gioco per dare un po’ di ossigeno alla sua formazione (13-8). Però, per sua sfortuna, è il polacco-cubano che va in battuta e mette a segno ben due ace (16-11) per trascinare i Block Devils a una imminente chiusura. Nella fase finale sono i padroni di casa ad avere il carattere e il miglior gioco in campo contro una Modena che fa fatica (21-16), ma riesce a riavvicinarsi (23-19). Nonostante ciò, è Atanasijevic che firma il 25-19 e chiude il match 3-1 per i padroni di casa.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – LEO SHOES MODENA 3-1

Parziali: 25-21, 18-25, 25-20, 25-19

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco, Atanasijevic 15, Russo 1, Podrascanin 7, Leon 32, Lanza 14, Colaci (libero), Plotnytskyi, Piccinelli, Zhukouski. N.e.: Hoogendoorn, Taht, Hoogendoorn, Biglino, Ricci (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

LEO SHOES MODENA: Christenson 3, Zaytsev 13, Holt 3, Mazzone 3, Anderson 15, Bednorz 21, Rossini (libero), Pinali 1. N.e.: Iannelli (libero), Truocchio, Bossi, Salsi, Kaliberda. All. Giani, vice all. Cantagalli.

Arbitri: Dominga Lot – Andrea Puecher

LE CIFRE – PERUGIA: 17 b.s., 6 ace, 40% ric. pos., 16% ric. prf., 55% att., 7 muri. MODENA: 16 b.s., 7 ace, 41% ric. pos., 23% ric. prf., 47% att., 7 muri.