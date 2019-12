Campionato di Serie A2 Femminile: i risultati della 3^Giornata di Ritorno

Di Redazione

3a Giornata Ritorno 15-12-2019 – Campionato di Serie A2 Girone A

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA – ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO 3-1 (25-27 25-23 25-17 25-16) – GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Bonciani 3, Emmel Roxo 11, Barazza 15, Fiore 20, Maruotti 11, Angelini 15, Caforio (L), Formaggio. Non entrate: Filacchioni, Poli, Moltrasio. All. Giandomenico. ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Carraro 2, Fiorio 10, Rucli 7, Nwanebu 23, Dhimitriadhi 3, Caserta 6, Caravello (L), Busolini 5, Stival 2, Giugovaz 1, Sabadin, Beltrame. Non entrate: Pecalli (L). All. Gazzotti. ARBITRI: Marconi, Armandola. NOTE – Durata set: 33′, 30′, 26′, 22′; Tot: 111′.

VOLLEY SOVERATO – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-2 (25-23 25-15 17-25 22-25 20-18) – VOLLEY SOVERATO: Repice 7, Bortoli 5, Mason 21, Caneva 3, Botarelli 15, Chausheva 22, Gibertini (L), Riparbelli 1, Quarchioni 1, Miceli, Muscetti. All. Napolitano. GREEN WARRIORS SASSUOLO: Pincerato 4, Mambelli 14, Fava 12, Malual 18, Cvetnic 30, Fucka 7, Scognamillo (L), Pasquino, Ghezzi, Zojzi. Non entrate: Falcone, Fucka. All. Barbolini. ARBITRI: Autuori, Talento. NOTE – Durata set: 26′, 22′, 25′, 28′, 24′; Tot: 125′.

CLUB ITALIA CRAI – CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 1-3 (23-25 19-25 25-18 15-25) – CLUB ITALIA CRAI: Pelloia, Gardini 12, Nwakalor 12, Frosini 9, Populini 14, Graziani 12, Panetoni (L), Monza 1, Ituma, Sormani. Non entrate: Marconato, Trampus, Omoruyi (L), Bassi. All. Bellano. CUORE DI MAMMA CUTROFIANO: Valli 10, Antignano 7, Kajalina 19, Provaroni 13, Cogliandro 6, Avenia 5, Barbagallo (L), Baggi 1, Negro. Non entrate: Vanni, Tommasin. All. Carratu’. ARBITRI: Sabia, Giglio. NOTE – Durata set: 25′, 24′, 25′, 21′; Tot: 95′.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3-1 (24-26 25-18 25-17 25-22) – OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Pamio 21, Gray 8, Decortes 31, Saguatti 3, Lualdi 12, Battistoni 2, Bresciani (L), Coulibaly, De Bellis, Bonelli. Non entrate: Pinali, Mandrelli (L), Mazzon. All. Saja. EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Ciarrocchi 7, Zago 20, Bussoli 2, Bertone 6, Boldini 5, Grigolo 19, Fiori (L), Tosini 1, Buffo 1, Casalis, Allasia. Non entrate: Nasi. All. Marchiaro. ARBITRI: Selmi, Dell’Orso. NOTE – Durata set: 26′, 24′, 24′, 27′; Tot: 101′.

EXACER MONTALE – CDA TALMASSONS 2-3 (25-17 25-21 11-25 20-25 10-15) – EXACER MONTALE: Blasi 5, Gentili 6, Saveriano 1, Brina 17, Fronza 12, Luketic 18, Bici (L), Bellini 9, Aguero 2, Migliorini, Sandoni, Giovannini. Non entrate: Buffagni (L), Tosi. All. Tamburello. CDA TALMASSONS: Gomiero 24, Ceron 10, Hatala 7, Joly 18, Nardini 3, Stocco 1, Ponte (L), Petruzziello 5, Barbanzeni 4, Poser 3, Cerruto (L). Non entrate: Cristante, Pagotto. All. Guidetti. ARBITRI: Usai, Brunelli. NOTE – Durata set: 23′, 27′, 21′, 28′, 18′; Tot: 117′.

3a Giornata Ritorno 15-12-2019 – Campionato di Serie A2 Girone B

BARRICALLA CUS TORINO – DELTA INFORMATICA TRENTINO 0-3 (18-25 19-25 13-25) – BARRICALLA CUS TORINO: Lotti 4, Gobbo 6, Vokshi, Michieletto 6, Cometti 2, Rimoldi, Gamba (L), Bisio 7, Camperi, Fantini (L), Severin, Mabilo. All. Chiappafreddo. DELTA INFORMATICA TRENTINO: D’Odorico 10, Fondriest 8, Moncada 1, Melli 16, Furlan 8, Piani 18, Moro (L), Barbolini 1, Vianello (L), Berasi, Cosi. Non entrate: Giometti. All. Bertini. ARBITRI: Pozzi, Fontini. NOTE – Durata set: 21′, 26′, 21′; Tot: 68′.

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – LPM BAM MONDOVI’ 0-3 (11-25 20-25 21-25) – ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Balboni 4, Arciprete 7, Cecconello 8, Tosi 5, Pietrelli 6, Mastrodicasa 2, Quiligotti (L), Liguori 1. Non entrate: De Luca Bossa, Pizzolato, Bucci, Varani LPM BAM MONDOVI’: Rodriguez 17, Rebora 12, Zanette 13, Tanase 11, Tonello 9, Scola, Agostino (L). Non entrate: Mandrile, Bonifazi, Fezzi, Bordignon, Midriano. All. Delmati. ARBITRI: Proietti, Noce. NOTE – Durata set: 19′, 27′, 27′; Tot: 73′.

ROANA CBF H.R. MACERATA – SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO 0-3 (16-25 25-27 19-25) – ROANA CBF H.R. MACERATA: Lancellotti, Kosareva 3, Rita 7, Smirnova 5, Pomili 10, Martinelli 11, Pericati (L), Nonnati 5, Mazzon 4, Peretti. Non entrate: Taje’, Greco (L), Giubilato, Spitoni. All. Paniconi. SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Battista 10, Bovo 10, Carletti 21, Trevisan 9, Bartolini 10, Scacchetti, Zardo (L), Frison, Oggioni, Tosi. Non entrate: Barbiero, Rosso. All. Beltrami. ARBITRI: Zingaro, Somansino. NOTE – Durata set: 23′, 30′, 24′; Tot: 77′.

P2P SMILERS BARONISSI – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (15-25 22-25 22-25) – P2P SMILERS BARONISSI: Panucci 7, Martinuzzo 3, De Lellis 4, Bartesaghi, Travaglini 6, Esdelle 17, Ferrara (L), Ferrara 1, D’Arco, Sestini, Norgini (L). Non entrate: Marchesano, Amaturo. All. Barbieri. FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pinto 5, Veneriano 9, Latham 15, Pistolesi 12, Sartori 11, Cialfi 1, Garzonio (L), Peruzzo 1, Zingaro, Danielli. Non entrate: Cicolini, Grippo, Francesconi (L), Gallizioli. All. Lucchini. ARBITRI: De Vittoris, Grassia. NOTE – Durata set: 20′, 25′, 27′; Tot: 72′.

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA – SIGEL MARSALA 3-0 (25-9 25-21 25-12) – CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Strumilo 7, Parini 7, Manfredini 13, Bacchi 14, Guidi 9, Morolli 1, Rocchi (L), Poggi 1, Piva, Calisesi. Non entrate: Altini (L), Torcolacci, Canton. All. Bendandi. SIGEL MARSALA: Dahlke 9, Bertaiola 4, Colarusso 2, Mangani 7, Caruso 5, Vallicelli 2, Lorenzini (L), Scire’, Galletti, Buiatti. Non entrate: Vaccaro, Laragione. All. Collavini. ARBITRI: Traversa, Cecconato. NOTE – Durata set: 18′, 30′, 19′; Tot: 67′.

Campionato di Serie A2 Girone A

PROSSIMO TURNO

22-12-2019 17:00

Cda Talmassons – Club Italia Crai

Exacer Montale – Omag S.Giov. In Marignano

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Volley Soverato (22-12-2019 16:00)

Cuore Di Mamma Cutrofiano – Itas Citta’ Fiera Martignacco

Green Warriors Sassuolo – Geovillage Hermaea Olbia

Campionato di Serie A2 Girone B

PROSSIMO TURNO

22-12-2019 17:00

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Barricalla Cus Torino

Lpm Bam Mondovi’ – Conad Olimpia Teodora Ravenna

Delta Informatica Trentino – P2p Smilers Baronissi (22-12-2019 15:30)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Roana Cbf H.R. Macerata

Sigel Marsala – Acqua & Sapone Roma Volley Club (21-12-2019 17:30)

CLASSIFICA

Omag S.Giov. In Marignano 35; Eurospin Ford Sara Pinerolo 25; Volley Soverato 24; Club Italia Crai 18; Itas Citta’ Fiera Martignacco 17; Green Warriors Sassuolo 13; Cda Talmassons 12; Exacer Montale 12; Geovillage Hermaea Olbia 12; Cuore Di Mamma Cutrofiano 12;

CLASSIFICA

Delta Informatica Trentino 32; Conad Olimpia Teodora Ravenna 27; Lpm Bam Mondovi’ 24; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 22; Roana Cbf H.R. Macerata 19; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 18; Barricalla Cus Torino 17; Acqua & Sapone Roma Volley Club 9; Sigel Marsala 7; P2p Smilers Baronissi 5.

