Roana CBF-Montecchio, scontro diretto per il quarto posto

Di Redazione

Dopo circa un mese un altro scontro diretto per la Roana CBF Helvia Recina Macerata. Cambia l’avversario, dalla Barricalla CUS Torino alla Sorelle Ramonda Ipag Montecchio, non la posta in palio, quel quarto posto che le maceratesi avevano perso in Piemonte ma che si sono subito riconquistate contro Roma e che poi hanno mantenuto battendo Mondovì e Marsala.

Le due squadre sono attualmente a pari punti (19). Se le due vittorie consecutive al tie-break, di cui l’ultima in Sicilia, da un lato possono essere state dispendiose in termini di energie, dall’altro restituiscono l’immagine di una squadra solida e in fiducia. “Arriviamo bene a questa partita – ha confermato coach Luca Paniconi – Soprattutto arriviamo con la consapevolezza di quello che ci giochiamo in questo e nel prossimo weekend. Avevamo individuato queste tre partite in sequenza, Marsala, Montecchio e Busto Arsizio come quelle quasi determinanti per poter ambire al nostro obiettivo. Questa è quindi la seconda tappa. È un momento fondamentale, ci portiamo appresso ovviamente un po’ di fatica di queste due settimane ma credo che questo sia un fattore che accomuni tutte le squadre in questo momento del campionato. C’è fiducia, insieme alla consapevolezza che sarà una partita importantissima e anche complicata visto che abbiamo di fronte a noi un avversario che sta facendo bene almeno quanto noi”.

All’andata la Roana CBF (dove militano 2 ex, il libero Ylenia Pericati e la schiacciatrice Dayana Kosareva) espugnarono Montecchio con un perentorio 0-3. Questa partita però sicuramente farà storia a sé. Montecchio viene da un’altrettanto roboante vittoria esterna contro Mondovì, dimostrandosi squadra in grado di esprimere indiscutibili qualità anche in trasferta. Ha due forti attaccanti come la schiacciatrice Valeria Battista e l’opposto Federica Carletti, oltre a due centrali temibili come Laura Bovo e Benedetta Bartolini.

“Montecchio è una squadra che ha ottime potenzialità in attacco, ma che generalmente difende anche molto – così coach Paniconi descrive l’avversario di domenica – Dobbiamo fare bene in fondamentali che finora abbiamo sfruttato a dovere, come la fase break. Rispetto all’andata forse alcuni loro equilibri in ricezione sono cambiati, quindi dovremo ragionare in maniera leggermente diversa rispetto a due mesi fa. Per il resto dobbiamo fare grande attenzione alle loro attaccanti e alle centrali, continuando ad avere buoni livelli di ricezione per sfruttare il nostro gioco veloce. Oltre al muro-difesa, che finora ci sta riuscendo bene, saranno quindi importanti una buona ricezione e un buon servizio”.

Appuntamento alla Marpel Arena, domenica alle ore 17. L’incontro sarà seguito in live streaming audio da Radio Studio 7, ascoltabile al sito www.radiostudio7.net e dal canale 611 del digitale terrestre delle Marche (solo audio).

(fonte: Comunicato stampa)