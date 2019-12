La Gas Sales ferma la corsa di Ravenna dopo una battaglia all’ultimo punto

Di Redazione

La dodicesima giornata di Superlega Credem Banca si apre con una battaglia all’ultimo punto: nell’anticipo del sabato la Gas Sales Piacenza ha la meglio ai vantaggi del tie break sulla Consar Ravenna, che per due volte era passata in vantaggio. Decisivo il muro vincente di Jacopo Botto in una sfida equilibrata dal primo all’ultimo punto.

Gas Sales Piacenza-Consar Ravenna 3-2 (22-25, 25-21, 19-25, 25-22, 18-16)

Gas Sales Piacenza: Cavanna 2, Kooy 24, Krsmanovic 7, Nelli 1, Berger 2, Stankovic 9, Fanuli (L), Yudin 4, Scanferla (L), Fei 14, Pistolesi 0, Botto 3. N.E. Copelli, Tondo. All. Gardini.

Consar Ravenna: Saitta 5, Lavia 16, Cortesia 7, Vernon-Evans 21, Ter Horst 20, Grozdanov 7, Marchini (L), Batak 0, Kovacic (L), Stefani 0, Recine 0. N.E. Alonso, Cavuto, Bortolozzo. All. Bonitta.

ARBITRI: Frapiccini, Saltalippi.

NOTE – durata set: 28′, 26′, 24′, 31′, 27′; tot: 136′.

CLASSIFICA

Cucine Lube Civitanova 29, Sir Safety Conad Perugia* 25, Leo Shoes Modena 25, Itas Trentino 21, Allianz Milano 19, Consar Ravenna** 16, Kioene Padova 14, Calzedonia Verona* 14, Vero Volley Monza 12, Gas Sales Piacenza* 11, Top Volley Cisterna 7, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 7, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora* 4.

*Una partita in più, **Due partite in più