La Delta Informatica è un rullo compressore, Torino cade in tre set

Di Redazione

La Delta Informatica Trentino bissa il successo ottenuto all’andata superando in tre soli set il Barricalla Cus Torino nell’anticipo valido per la terza giornata d’andata del campionato di A2 femminile. Partita mai discussione quella giocata al PalaRuffini, con Trento concentrata fin dalle primissime battute del match e il Barricalla raramente in grado di mantenere il passo della squadra di Bertini.

Ottima la prova corale offerta dalla Delta Informatica, spiccano però i numeri di Piani e Melli (19 punti a testa): la prima devastante in attacco e al servizio, la seconda brillante in attacco e attentissima, così come Furlan, anche a muro. Grazie ai tre punti conquistati la Delta Informatica Trentino blinda la vetta della classifica, in attesa della sfida domenicale tra l’inseguitrice Ravenna e Marsala.

Sestetto tradizionale per la Delta Informatica, in campo con Moncada in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Chiappafreddo risponde con Rimoldi al palleggio, Vokshi opposto, l’ex Francesca Michieletto e Lotti in posto-4, Cometti e Gobbo al centro e Gamba libero.

L’approccio alla gara della Delta Informatica è impeccabile e grazie ad un’attentissima correlazione tra muro e difesa le gialloblù scappano via fin dai primi scambi, con Furlan in grande evidenza al centro della rete (3-8) e Bertini che sfrutta anche il secondo libero Vianello per potenziare ulteriormente la difesa. Il Cus Torino muove il tabellone quasi esclusivamente grazie agli errori al servizio di Trento (6 nel primo set) ma sul turno in battuta di Piani giungono due ace diretti e un contrattacco, sempre dell’opposta della Delta, che chiudono virtualmente il set con larghissimo anticipo (6-13). Chiappafreddo si gioca la carta Bisio (8-16), Trento continua a spingere e in un batter d’occhio, con gli attacchi di Melli e Piani, giunge sull’11-21. Sul più bello, però, il Barricalla Cus Torino ha un sussulto, grazie all’apporto di Bisio e alla crescita del muro-difesa: la compagine piemontese dimezza lo svantaggio (16-21) costringendo Bertini al time out. Un’ottima Piani firma il tanto sospirato cambio-palla (16-22), a chiudere i conti ci pensa Fondriest con due fast vincenti (18-25).

Sulle ali dell’entusiasmo Trento parte a mille anche in avvio di secondo set (1-6, invasione di Bisio), sciupando però l’importante vantaggio con alcuni errori gratuiti in attacco che consentono a Torino di ritrovare la parità sul 9-9 (attacco out di Fondriest). La Delta Informatica riordina le idee e torna a spingere, procurandosi un altro prezioso break grazie a Melli e Piani (10-13). Il Cus, però, non molla la presa e torna ad avvicinarsi con il muro di Gobbo (12-13), Moncada trova in Piani un punto di riferimento affidabilissimo in attacco e la numero uno di Trento va a segno con grande regolarità da posto-2 propiziando l’allungo gialloblù (17-20). Il pallonetto in pipe di D’Odorico chiude uno scambio importantissimo nell’economia del set (19-21), un’ispirata Melli incrementa il gap (19-22), Furlan stampa Vokshi (19-23): è lo strappo decisivo, con l’errore di Bisio che lancia Trento sul doppio vantaggio (19-25).

Lotti prova a suonare la carica in avvio di terzo set (3-0) ma è un fuoco di paglia perché Trento raggiunge ben presto Torino (3-3) e scappa via con il turno al servizio di Piani (9-13). Furlan va a segno con il muro, Chiappafreddo inserisce anche Camperi ma il Barricalla esce rapidamente dalla sfida, lasciando il via libera alle gialloblù, trascinate dalle solite Piani e Melli (12-20). Il lungo turno in battuta di Moncada mette di fatto la parola fine alla sfida, chiusa dal diagonale da posto-2 di Melli (13-25).

“La nostra è stata davvero una buona prestazione, sempre in controllo e mostrando grande personalità e sicurezza in un palazzetto dove non era semplice giocare e vincere – spiega a fine gara Matteo Bertini, tecnico della Delta Informatica Trentino – Si tratta di tre punti importanti per proseguire il nostro cammino, la correlazione muro-difesa ci ha dato una grossissima mano e in molte situazioni abbiamo saputo limitare al meglio le loro attaccanti. Sono soddisfatto anche per la prova offerta in attacco e per Vianello che ha saputo offrire un contributo importante in fase di difesa“.

Barricalla Cus Torino – Delta Informatica Trentino 0-3 (18-25, 19-25, 13-25)

BARRICALLA CUS TORINO: Lotti 4, Gobbo 6, Vokshi, Michieletto 6, Cometti 2, Rimoldi, Gamba (L), Bisio 7, Severin 0, Mabilo 0, Camperi 0, Fantini (L). All. Chiappafreddo

DELTA INFORMATICA TRENTINO: D’Odorico 9, Fondriest 7, Moncada 1, Melli 19, Furlan 9, Piani 19, Moro (L); Barbolini 0, Vianello (L), Berasi 0, Cosi 0. Non entrate: Giometti. All. Bertini

ARBITRI: Pozzi, Fontini

DURATA SET: 21′, 26′, 21′; Tot: 68′

NOTE: Cus Torino (attacco 20, muro 6, battuta 1, errori azione 9, errori battuta 0), Delta Informatica (attacco 54, muro 7, battuta 3, errori azione 12, errori battuta 10)

(fonte: Comunicato stampa)