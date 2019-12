Volley Soverato, gara interna contro Sassuolo. Gibertini: “Vogliamo proseguire la striscia positiva”

Di Redazione

Terza giornata di ritorno della regular season. Il Volley Soverato, terzo in classifica nel girone A, affronta al “Pala Scoppa” la Green Warriors Sassuolo che si trova a dodici punti, sesto in classifica, a cinque lunghezze dall’ultimo posto utile per qualificarsi alla “pool promozione”; le ragazze di coach Napolitano hanno consolidato la terza posizione dopo la vittoria in trasferta contro Olbia e sono reduci da quattro successi consecutivi.

Ovviamente, le ioniche non vogliono interrompere la striscia positiva e, anzi, puntano ai tre punti per allungare il periodo positivo. La squadra guidata da coach Enrico Barbolini, invece, è reduce dalla sconfitta interna al tie break contro il Club Italia. Soverato vuole vendicare anche la sconfitta al quinto set del match di andata e, per questo, ha un motivo in più per far suo il match.

Dopo la lunga trasferta di Olbia, la squadra agli ordini dello staff tecnico guidato da coach Napolitano, ha ripreso gli allenamenti per preparare questo incontro che andrà affrontato con la giusta determinazione e voglia di lottare, caratteristiche che a Chausheva e compagne non mancano di certo.

Sull’incontro con Sassuolo abbiamo ascoltato le impressioni del libero Giulia Gibertini: “Domenica sarà una partita difficile, come lo sono tutte del resto, ma noi vogliamo vincere per proseguire la striscia positiva e anche per riscattarci del ko del girone di andata; ci stiamo allenando bene e nonostante la lunga trasferta in Sardegna abbiamo pian piano recuperato le energie. Sappiamo inoltre che possiamo contare sul nostro grande pubblico e al “Pala Scoppa” vogliamo regalare un altro importante successo per raccogliere più punti possibili e archiviare al più presto la qualificazione alla prossima fase”.

Sarà, dunque, un Soverato carico a mille quello che sarà opposto al Sassuolo. Domenica mattina ci sarà la seduta di rifinitura al “Pala Scoppa” con il fischio d’inizio previsto alle ore 17. Arbitri di turno, la coppia Autuori Enrico – Talento Matteo.

(Fonte: comunicato stampa)