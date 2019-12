Trasferta insidiosa a Novara per la Vega Occhiali Rosaltiora

Di Redazione

Ed ecco l’ultima trasferta di Vega Occhiali Rosaltiora in questo intenso ma bellissimo 2019. La formazione di Andrea Cova reduce da uno scorso week end davvero a tutta con Campionato il sabato e Coppa Piemonte alla domenica è attesa dalla gara esterna classica nella palestra novarese della Scuole Primarie Bollini contro la formazione di categoria della Gianni Scurato di Novara.

Una formazione allenata da una vecchia conoscenza del volley nostrano; quel Simone Adami che ha guidato per parecchie stagioni dapprima San Maurizio e successivamente le giovanili della Pallavolo Ornavasso (con due giovanissime allora quindicenni gemelle Cottini) che fu, quando fece parte dello staff di Massimo Bellano, attuale CT del Club Italia e della Nazionale Juniores, in prima squadra.

Una formazione, quella biancorossa, che ad oggi conta 7 punti in classifica, frutto di 3 vittorie e 5 sconfitte. Una formazione che, soprattutto in casa propria, ha le capacità di fare cose buone con giocatrici conosciute come Chiara Comello, Jessica Pantaleo, Veronica Zanone e Selene Crespi, apprezzate anche durante la stagione estiva sulla sabbia.

Insomma gara da giocarsi sempre con la massima attenzione e la massima concentrazione mantenendo il livello di gioco che si è visto negli ultimi match: “Affrontiamo una squadra esperta – spiega coach Andrea Cova – che per ora naviga nelle retrovie ma sicuramente a causa del calendario che gli ha messo di fronte tutte le prime della classe che sono delle corazzate nelle prime giornate. Proprio per questo sappiamo che andremo a giocare una partita insidiosa, detto questo faremo la nostra partita per fare punti e smuovere la classifica”.

(Fonte: comunicato stampa)