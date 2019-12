Itas Trentino, nel fine settimana l’ultima trasferta del 2019: sabato mattina la partenza per Veroli

Di Redazione

Una sessione di pesi nel tardo pomeriggio alla BLM Group Arena, all’indomani dei cinque set giocati giovedì sera contro il Fenerbahce, ha contraddistinto l’unico giorno di preparazione dell’Itas Trentino prima della partenza per il Lazio.

Sabato mattina, attorno all’ora di pranzo, i gialloblù saliranno infatti sul treno per raggiungere Veroli (provincia di Frosinone), dove domenica sera saranno di scena al PalaCoccia che da due stagioni è il campo di gioco della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

Il match, valido per la penultima giornata del girone d’andata di regular season SuperLega Credem Banca 2019/20, prenderà il via alle ore 18 e verrà trasmesso in diretta da Radio Dolomiti e Lega Volley Channel cliccando www.elevensports.it, proponendosi come l’ultimo appuntamento in trasferta dell’anno solare 2019 per Trentino Volley.

Durante gli ultimi dodici mesi la formazione allenata da Angelo Lorenzetti ha disputato diciotto impegni ufficiali esterni, vincendo in undici circostanze; l’affermazione più recente corrisponde proprio ad una partita giocata nel Lazio lo scorso 27 novembre: successo per 3-1 a Cisterna di Latina sulla Top Volley.

I tre punti in palio contano molto anche nell’ottica della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia 2020, con l’Itas Trentino che vuole difendere il suo attuale quarto posto in classifica dal tentativo di assalto di Milano (che domenica attende proprio Latina).

(Fonte: comunicato stampa)