Soli verso la trasferta a Vibo Valentia : “Obiettivo vittoria per fare punti e confermare il buon momento”

La Vero Volley Monza di Fabio Soli è attesa in Calabria, dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, per la dodicesima giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2019-2020.

Dopodomani, domenica 15 dicembre, alle ore 18.00 (diretta Eleven Sport), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley sarà di scena sul campo del Pala Valentia di Vibo Valentia, contro i padroni di casa guidati da Cichello, con l’obiettivo di centrare il secondo successo consecutivo dopo quello firmato in casa contro Sora sabato scorso.

Una Vero Volley, quella attesa dai calabresi, che è in piena corsa per un posto nella Del Monte Coppa Italia, competizione alla quale accedono le prime otto della graduatoria al termine del girone di andata e che i monzesi hanno disputato nelle ultime quattro stagioni. I tre punti in palio contro la Tonno Callipo Calabria diventano dunque importantissimi per Beretta e compagni, che nell’ultima giornata se la vedranno in casa con Padova.

Gioco corale efficace, sia in ricezione che in difesa, una prova superlativa al servizio e grande continuità in attacco: questi gli aspetti positivi che i monzesi hanno espresso con Sora e cercheranno di replicare contro Vibo Valentia. La Tonno Callipo dal canto suo, però, è reduce da un periodo di crescita. Nelle ultime cinque partite, infatti, i giallorossi hanno vinto contro Verona 3-0 in casa e strappato un punto sia contro Ravenna che contro Cisterna.

Intanto dal punto di vista statistico i numeri della Vero Volley crescono. 599 punti (decimo posto, prima Perugia con 691), 53 ace (ottavo posto, prima Modena con 81) e 81 muri (quinto posto, prima Verona con 101). Il top scorer dei monzesi è Bartosz Kurek (196 punti, terzo in una classifica che vede primo Abdel-Aziz di Milano con 237), anche top a muro con 16 personali (13°, primo Solè di Verona con 28), mentre il migliore al servizio è Donovan Dzavoronok (14 battute vincenti, 11° in graduatoria generale, primo Leon di Perugia con 24).

LE DICHIARAZIONI PRE GARA – VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=SZpVBBVMRas

Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): “Puntiamo ad una bella prestazione utile a portare a casa non solo una vittoria ma anche continuità alla positiva strada che stiamo percorrendo. Vibo Valentia è una squadra che gioca bene a pallavolo, lo sappiamo, ma noi vogliamo confermare il fatto che siamo sulla giusta via e che il lavoro che stiamo facendo è di qualità. Ottenere conferme del buono che stiamo esprimendo sarà importante allo stesso livello dei risultati sul campo, necessari per centrare il nostro primo obiettivo stagionale: quello di rientrare tra le prime otto al termine del girone di andata”.

