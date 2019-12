C’è aria di derby in Friuli: a Motta di Livenza arriva l’Invent San Donà

Di Redazione

Archiviate le due vittorie casalinghe negli ultimi due incontri, ora i sandonatesi dell’Invent San Donà di Piave sono attesi domani sera al PalaGrassato di Motta per l’importante sfida derby con l’HRK Motta di Livenza.

La squadra guidata da coach Michele Totire, in questa nona giornata di regular season, arriva carica di grinta, ma rispettosa delle qualità dell’avversario.

“A Motta dobbiamo portare tanto coraggio – afferma Totire – saremo in un palazzetto inviolato da tempo contro un’ottima squadra e dobbiamo avere lo stesso coraggio che hanno avuto Torino e Prata quando hanno affrontato noi. Dobbiamo giocare a Motta con la testa libera. La squadra avversaria ha una grande esperienza e si fida tantissimo di quello che riesce a fare in casa. Questa è una di quelle partite – conclude Totire – per le quali lavori una stagione per giocarle”.

“Motta ha ottenuto sempre punteggio pieno in casa – commenta Massimiliano Cioffi – e il loro è un palazzetto difficile in cui giocare. Arriveremo sapendo che dovremo lottare su ogni pallone, come abbiamo fatto contro Torino domenica scorsa”.

Appuntamento, dunque, per tifosi e appassionati, alle ore 20.30 al Palazzetto Dello Sport di Via Alcide De Gasperi 10, a Motta di Livenza.

